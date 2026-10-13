У Польщі знайшли середньовічне поховання у човні

Археологи на сході Польщі знайшли рідкісну ранньосередньовічну могилу у формі човна. У ній були кремовані людські рештки, срібні прикраси та кістки тварин.

Про що розповідає нова знахідка?

Могила завдовжки близько 4,5 метра належить до періоду, коли слов'янські громади населяли цей регіон, тобто до часів між VIII і X століттями. Знахідку зробили фахівці Інституту археології та етнології Польської академії наук у Ходліку, у лісі Ходель на південному сході країни, пише Arkeonews.

Там вони вивчають ранньосередньовічний могильник із кремаціями. Групу очолює доктор Лукаш Мехович. Археологи натрапили на поховання між двома іншими спорудами: одна нагадує будинок, а друга – багато оздоблений курган.

Конструкція має ширину від 1 до 1,2 метра й нагадує човен-довбанку, тобто простий човен, видовбаний з одного суцільного стовбура дерева. Імовірно, кремовані рештки поклали в дерев'яне судно, яке згодом розклалося, лишивши по собі лише темний слід. Щоб встановити, чи був у похованні справжній човен, потрібен подальший аналіз навколишнього ґрунту.



Поховання у формі човна / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Срібні прикраси і загадковий кінський зуб

Першою підказкою стало добре збережене срібне скроневе кільце біля верхнього шару могили. Його прикрашають порожнисті намистини та тонка зернь. Так називають техніку, коли майстри припаювали крихітні металеві кульки, щоб створити візерунок.



Срібне кільце, оздоблене дрібними намистинами / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Далі археологи знайшли ще понад десяток дрібних уламків срібних прикрас, частина з яких оплавилася у вогні. Також у могилі лежали уламки керамічного посуду, вугілля та спалені кістки людей і тварин. Тож поховання було складнішим за просте складання попелу в землю.

Особливо дослідників зацікавив кінський зуб. У слов'янських похованнях такі знахідки трапляються нечасто, хоча в Ходліку вже знаходили кілька кремаційних могил із рештками коней. Лукаш Мехович у дослідженні 2021 року описав курган VIII або IX століття, де лежали рештки людини й коня, які, можливо, спалили на одному похоронному вогнищі. Нова знахідка доповнює цю місцеву традицію, але значення кінського зуба досі не зрозуміле.

Збереглися й фрагменти людських зубів. Вчені сподіваються, що з них вдасться зробити ізотопний аналіз і дізнатися, звідки походила людина. Хто це був, якої статі та якого соціального стану, археологи поки не можуть сказати.

Чому Ходлік такий важливий

У VIII – X століттях навколо Ходліка виріс важливий комплекс поселень із великим укріпленим городищем площею понад вісім гектарів. Поруч у долині річки Ходелки були інші поселення, оборонні пункти й могильники. Ходлік стояв біля Вісли, тому мав зв'язки з далекими краями. Тут знаходили предмети з руських земель, Рейнського регіону та Великої Моравії.

Ці контакти, ймовірно, пояснюють різноманітність обрядів на цвинтарі. Окрім курганів, тут є "доми мертвих", що нагадують тогочасні житла. Могила-човен стала ще одним унікальним типом поховання.

Відлуння традицій вікінгів?

Поховання в човнах найчастіше пов'язують з епохою вікінгів. Однак такі звичаї були не лише в Скандинавії. Рідкісні могили, пов'язані з човнами, фіксували й у західних слов'ян на узбережжі Балтики, зокрема в Померанії, Мекленбурзі та на острові Волін. Розкопки в Мишенцині на заході Польщі показали, як слов'янські та скандинавські обряди впливали один на одного.

За словами Меховича, Ходлік – перша така знахідка в історичній області Малопольща. Вона лежить значно далі вглиб суходолу. Проте схожість із вікінгами ще не доводить скандинавського впливу. Це могла бути й місцева адаптація відомих практик. Не виключено, що човен слугував символом подорожі в потойбіччя, але що він означав у Ходліку, достеменно невідомо.



Розкопане поховання в Ходліку / Фото Archeologia i starożytności Chodlika

Як відтворюють давній похорон

Мехович зазначив, що сліди в могилі можуть бути рештками зотлілих дерев'яних стінок, але від них майже нічого не лишилося. Тому археологи збирають усі відклади для докладного вивчення. Вони шукатимуть вугілля, рослинні рештки, кістки людей і тварин та інші сліди обряду кремації.

Команда також робить 3D-реконструкцію, поєднуючи цифрову документацію кожного шару з описом окремих предметів. За допомогою радіовуглецевого датування та експертиз вчені хочуть з'ясувати, коли збудували могилу, як її зводили і за яких обставин проходив похорон.