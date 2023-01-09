Кого шукали роботодавці в інтернеті впродовж 2022 року та скільки платили за роботу

9 січня 2023, 14:00
Читать новость на русском

Аналітична служба OLX Робота, дослідила тенденції на ринку робітничих професій у 2022 році. Більше про те, яким спеціалістам платили найбільше та яка середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах читайте у свіжій аналітиці.

Як повідомляє 24 канал, згідно з даними сервісу OLX, у воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки".

Читайте на сайті Інтерфейс, рекомендації та закладки: Ілон Маск анонсував значні зміни в Twitter

У цих категоріях було опубліковано понад 107 тисяч оголошень протягом 2022 року.

У топі знаходилася позиція "продавець" – понад 43 тисячі вакансій. В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень.

На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія "Логістика / Склад / Доставка" – більше, як 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі.

Третє місце посіла сфера "Будівництво / Облицювальні роботи" – 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.

ТОП 10 найпопулярніших вакансій 2022 році за кількістю розміщених оголошень по Україні

Назва вакансії

Кількість оголошень, тис

Середня заробітна плата, грн

1

Водій

49 200

20 000

2

Продавець

43 100

10 500

3

Різноробочий

28 500

10 000

4

Менеджер з продажу

17 700

21 300

5

Кухар

15 300

12 000

7

Оператор кол-центру

12 300

24 500

8

Охоронець

12 300

10 000

9

Прибиральник

12 100

6 100

6

Будівельник

11 100

18 500

10

Адміністратор

11 000

13 500

Дані OLX Робота

Яку роботу шукали українці у воєнний рік?

В категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки" та "Логістика / Склад / Доставка". Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):

  • пакувальник — 176 відгуків;
  • комплектувальник — 114 відгуків;
  • промоутер — 112 відгуків;
  • підсобник — 107 відгуків;
  • вантажник — 95 відгуків;
  • посудомийник — 88 відгуків;
  • охоронець — 86 відгуків;
  • оператор чату — 85 відгуків;
  • сторож — 84 відгуки;
  • офіціант — 81 відгук.

Яким спеціалістам платили найбільше?

Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше – у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року.

Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.

Динаміка змін зарплат 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше:

Вакансія

Середня зарплата, грн (січень 2022 р.)

Середня зарплата, грн (квітень 2022 р.)

Середня зарплата, грн (жовтень 2022 р.)

Водій

17 500

16 500

24 500

Різноробочий

11 750

8 600

11 250

Продавець

11 000

9 700

10 650

Менеджер з продажу

19 500

25 500

22 500

Кухар

12 400

11 000

12 500

Будівельник

22 500

14 000

20 000

Оператор кол-центру

17 500

23 000

30 000

Охоронець

10 500

9 000

10 500

Прибиральник

6 250

5 500

6 750

Адміністратор

12 600

13 300

13 600

Дані OLX Робота

Цього року найвищу середню зарплату роботодавці пропонували далекобійникам – 35,5 тисяч гривень. Однак більшість високооплачуваних робітничих спеціальностей у 2022 була зосереджена у категорії “Будівництво / Облицювальні роботи”. Роботодавці пропонували рихтовщикам – 27 тисяч гривень, майстрам з ремонту – 27 тисяч, а фасадникам – 25 тисяч. Також не поступалися зарплатою рієлтори – 27 тисяч гривень. Трохи менше – 25 тисяч – отримували автомаляри та оператори кол-центру.

Цікаво Ірландія оштрафувала Meta на 400 мільйонів доларів за порушення GDPR

Середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах у 2022:

  1. СТО / автомийки: 20 000 грн;
  2. Кол-центри / Телекомунікації: 18 500 грн;
  3. Логістика / Склад / Доставка: 17 500 грн;
  4. Будівництво / облицювальні роботи: 17 000 грн;
  5. Виробництво / робітничі спеціальності: 15 000 грн;
  6. Роздрібна торгівля / продажі / закупки: 14 500 грн;
  7. Початок кар'єри / Студенти: 12 000 грн;
  8. Готельно-ресторанний бізнес / Туризм: 11 000 грн;
  9. Клінінг / Домашній персонал: 11 000 грн;
  10. Охорона / безпека: 10 000 грн.
Автор: Михайло Года