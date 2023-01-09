Як повідомляє 24 канал, згідно з даними сервісу OLX, у воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки".
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У цих категоріях було опубліковано понад 107 тисяч оголошень протягом 2022 року.
У топі знаходилася позиція "продавець" – понад 43 тисячі вакансій. В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень.
На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія "Логістика / Склад / Доставка" – більше, як 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі.
Третє місце посіла сфера "Будівництво / Облицювальні роботи" – 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.
ТОП 10 найпопулярніших вакансій 2022 році за кількістю розміщених оголошень по Україні
|
№
|
Назва вакансії
|
Кількість оголошень, тис
|
Середня заробітна плата, грн
|
1
|
Водій
|
49 200
|
20 000
|
2
|
Продавець
|
43 100
|
10 500
|
3
|
Різноробочий
|
28 500
|
10 000
|
4
|
Менеджер з продажу
|
17 700
|
21 300
|
5
|
Кухар
|
15 300
|
12 000
|
7
|
Оператор кол-центру
|
12 300
|
24 500
|
8
|
Охоронець
|
12 300
|
10 000
|
9
|
Прибиральник
|
12 100
|
6 100
|
6
|
Будівельник
|
11 100
|
18 500
|
10
|
Адміністратор
|
11 000
|
13 500
Дані OLX Робота
Яку роботу шукали українці у воєнний рік?
В категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки" та "Логістика / Склад / Доставка". Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):
- пакувальник — 176 відгуків;
- комплектувальник — 114 відгуків;
- промоутер — 112 відгуків;
- підсобник — 107 відгуків;
- вантажник — 95 відгуків;
- посудомийник — 88 відгуків;
- охоронець — 86 відгуків;
- оператор чату — 85 відгуків;
- сторож — 84 відгуки;
- офіціант — 81 відгук.
Яким спеціалістам платили найбільше?
Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше – у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року.
Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.
Динаміка змін зарплат 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше:
|
Вакансія
|
Середня зарплата, грн (січень 2022 р.)
|
Середня зарплата, грн (квітень 2022 р.)
|
Середня зарплата, грн (жовтень 2022 р.)
|
Водій
|
17 500
|
16 500
|
24 500
|
Різноробочий
|
11 750
|
8 600
|
11 250
|
Продавець
|
11 000
|
9 700
|
10 650
|
Менеджер з продажу
|
19 500
|
25 500
|
22 500
|
Кухар
|
12 400
|
11 000
|
12 500
|
Будівельник
|
22 500
|
14 000
|
20 000
|
Оператор кол-центру
|
17 500
|
23 000
|
30 000
|
Охоронець
|
10 500
|
9 000
|
10 500
|
Прибиральник
|
6 250
|
5 500
|
6 750
|
Адміністратор
|
12 600
|
13 300
|
13 600
Дані OLX Робота
Цього року найвищу середню зарплату роботодавці пропонували далекобійникам – 35,5 тисяч гривень. Однак більшість високооплачуваних робітничих спеціальностей у 2022 була зосереджена у категорії “Будівництво / Облицювальні роботи”. Роботодавці пропонували рихтовщикам – 27 тисяч гривень, майстрам з ремонту – 27 тисяч, а фасадникам – 25 тисяч. Також не поступалися зарплатою рієлтори – 27 тисяч гривень. Трохи менше – 25 тисяч – отримували автомаляри та оператори кол-центру.
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Середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах у 2022:
- СТО / автомийки: 20 000 грн;
- Кол-центри / Телекомунікації: 18 500 грн;
- Логістика / Склад / Доставка: 17 500 грн;
- Будівництво / облицювальні роботи: 17 000 грн;
- Виробництво / робітничі спеціальності: 15 000 грн;
- Роздрібна торгівля / продажі / закупки: 14 500 грн;
- Початок кар'єри / Студенти: 12 000 грн;
- Готельно-ресторанний бізнес / Туризм: 11 000 грн;
- Клінінг / Домашній персонал: 11 000 грн;
- Охорона / безпека: 10 000 грн.