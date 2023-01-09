Як повідомляє 24 канал, згідно з даними сервісу OLX, у воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників. Пошукачі ж найбільше відгукувалися на вакансії категорії "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки".

Читайте на сайті Інтерфейс, рекомендації та закладки: Ілон Маск анонсував значні зміни в Twitter

У цих категоріях було опубліковано понад 107 тисяч оголошень протягом 2022 року.

У топі знаходилася позиція "продавець" – понад 43 тисячі вакансій. В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень.

На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія "Логістика / Склад / Доставка" – більше, як 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі.

Третє місце посіла сфера "Будівництво / Облицювальні роботи" – 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.

ТОП 10 найпопулярніших вакансій 2022 році за кількістю розміщених оголошень по Україні

№ Назва вакансії Кількість оголошень, тис Середня заробітна плата, грн 1 Водій 49 200 20 000 2 Продавець 43 100 10 500 3 Різноробочий 28 500 10 000 4 Менеджер з продажу 17 700 21 300 5 Кухар 15 300 12 000 7 Оператор кол-центру 12 300 24 500 8 Охоронець 12 300 10 000 9 Прибиральник 12 100 6 100 6 Будівельник 11 100 18 500 10 Адміністратор 11 000 13 500

Дані OLX Робота

Яку роботу шукали українці у воєнний рік?

В категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах "Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки" та " Логістика / Склад / Доставка" . Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):

пакувальник — 176 відгуків;

комплектувальник — 114 відгуків;

промоутер — 112 відгуків;

підсобник — 107 відгуків;

вантажник — 95 відгуків;

посудомийник — 88 відгуків;

охоронець — 86 відгуків;

оператор чату — 85 відгуків;

сторож — 84 відгуки;

офіціант — 81 відгук.

Яким спеціалістам платили найбільше?

Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше – у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року.

Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.

Динаміка змін зарплат 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше:

Вакансія Середня зарплата, грн (січень 2022 р.) Середня зарплата, грн (квітень 2022 р.) Середня зарплата, грн (жовтень 2022 р.) Водій 17 500 16 500 24 500 Різноробочий 11 750 8 600 11 250 Продавець 11 000 9 700 10 650 Менеджер з продажу 19 500 25 500 22 500 Кухар 12 400 11 000 12 500 Будівельник 22 500 14 000 20 000 Оператор кол-центру 17 500 23 000 30 000 Охоронець 10 500 9 000 10 500 Прибиральник 6 250 5 500 6 750 Адміністратор 12 600 13 300 13 600

Дані OLX Робота

Цього року найвищу середню зарплату роботодавці пропонували далекобійникам – 35,5 тисяч гривень. Однак більшість високооплачуваних робітничих спеціальностей у 2022 була зосереджена у категорії “Будівництво / Облицювальні роботи”. Роботодавці пропонували рихтовщикам – 27 тисяч гривень, майстрам з ремонту – 27 тисяч, а фасадникам – 25 тисяч. Також не поступалися зарплатою рієлтори – 27 тисяч гривень. Трохи менше – 25 тисяч – отримували автомаляри та оператори кол-центру.

Цікаво Ірландія оштрафувала Meta на 400 мільйонів доларів за порушення GDPR

Середня заробітна плата по Україні у робітничих сферах у 2022: