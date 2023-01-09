Как сообщает 24 канал Согласно данным сервиса OLX, в военном 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Поисковики же больше отзывались на вакансии категории "Розничная торговля/Продажи/Закупки".
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В этих категориях было опубликовано более 107 тысяч объявлений в течение 2022 года.
В топе находилась позиция "продавец" – более 43 тысяч вакансий. В среднем таким специалистам предлагали зарплату в 10,5 тысячи гривен.
На втором месте по количеству объявлений оказалась категория "Логистика/Склад/Доставка" – более 84 тысяч предложений в год. Здесь среди самых востребованных специалистов были водители со средней зарплатой в 20 тысяч гривен, грузчики – 11,3 тысяч гривен и таксисты – 22 тысячи.
Третье место заняла сфера "Строительство/Облицовочные работы" – 50 тысяч объявлений. Работодатели чаще всего нуждались в работе разнорабочих и строителей. За такую работу в среднем готовы были платить 10 и 18,5 тысячи гривен соответственно.
ТОП 10 самых популярных вакансий в 2022 году по количеству размещенных объявлений по Украине
|
№
|
Название вакансии
|
Количество объявлений, тыс
|
Средняя заработная плата, грн
|
1
|
Водитель
|
49 200
|
20 000
|
2
|
Продавец
|
43 100
|
10 500
|
3
|
Разнорабочий
|
28 500
|
10 000
|
4
|
Менеджер по продажам
|
17 700
|
21 300
|
5
|
Повар
|
15 300
|
12 000
|
7
|
Оператор колл-центра
|
12 300
|
24 500
|
8
|
Охранник
|
12 300
|
10 000
|
9
|
Уборщик
|
12 100
|
6 100
|
6
|
Строитель
|
11 100
|
18 500
|
10
|
Администратор
|
11 000
|
13 500
Данные OLX.
Какую работу искали украинцы в военный год?
В категории OLX Работа пользователи больше интересовались вакансиями в сферах "Розничная торговля/Продажи/Закупки" и " Логистика / Состав / Доставка". В частности, больше всего отзывались на следующие предложения работы (среднее количество отзывов на одно объявление):
- упаковщик - 176 отзывов;
- комплектовщик - 114 отзывов;
- промоутер - 112 отзывов;
- подсобник - 107 отзывов;
- грузчик - 95 отзывов;
- посудомойщик - 88 отзывов;
- охранник - 86 отзывов;
- оператор чата - 85 отзывов;
- сторож - 84 отзыва;
- официант - 81 отзыв.
Каким специалистам платили больше всего?
После начала войны, в апреле, у большинства специалистов из десятки самых актуальных вакансий на OLX Работа зарплаты снизились. Самое ощутимое – у строителей и разнорабочих. А вот менеджерам по продажам и операторам колл-центров зарплату наоборот предлагали выше, чем в начале года.
Однако уже в октябре почти во всех областях наблюдался рост выплат. Более того, уровень зарплат у водителей вырос на 7 тысяч по сравнению с довоенным временем, а у менеджеров по продажам на 3 тысячи. Разнорабочим, продавцам, охранникам и уборщикам предлагают такую зарплату, как и в начале года.
Динамика изменений зарплат 2022 года для наиболее часто публиковавшихся вакансий:
|
Вакансия
|
Средняя зарплата, грн (январь 2022 г.)
|
Средняя зарплата, грн (апрель 2022 г.)
|
Средняя зарплата, грн (октябрь 2022 г.)
|
Водитель
|
17 500
|
16 500
|
24 500
|
Разнорабочий
|
11 750
|
8 600
|
11 250
|
Продавец
|
11 000
|
9 700
|
10 650
|
Менеджер по продажам
|
19 500
|
25 500
|
22 500
|
Повар
|
12 400
|
11 000
|
12 500
|
Строитель
|
22 500
|
14 000
|
20 000
|
Оператор колл-центра
|
17 500
|
23 000
|
30 000
|
Охранник
|
10 500
|
9 000
|
10 500
|
Уборщик
|
6 250
|
5 500
|
6 750
|
Администратор
|
12 600
|
13 300
|
13 600
Данные OLX.
В этом году самую высокую среднюю зарплату работодатели предлагали дальнобойщикам – 35,5 тысячи гривен. Однако большинство высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2022 году было сосредоточено в категории "Строительство / Облицовочные работы". Работодатели предлагали рихтовщикам – 27 тысяч гривен, мастерам по ремонту – 27 тысяч, а фасадщикам – 25 тысяч. Также не уступали зарплату риелторы – 27 тысяч гривен. Чуть меньше – 25 тысяч – получали автомаляры и операторы колл-центра.
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Средняя заработная плата по Украине в рабочих сферах в 2022 году:
- СТО/автомойки: 20 000 грн;
- Колл-центры / Телекоммуникации: 18 500 грн;
- Логистика/Состав/Доставка: 17 500 грн;
- Строительство/облицовочные работы: 17 000 грн;
- Производство/рабочие специальности: 15 000 грн;
- Розничная торговля/продажи/закупки: 14 500 грн;
- Начало карьеры/Студенты: 12 000 грн;
- Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм: 11 000 грн;
- Клининг/Домашний персонал: 11 000 грн;
- Охрана/безопасность: 10 000 грн.