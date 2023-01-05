Регулятор считает, что компания принуждала пользователей согласиться с обработкой их личных данных в Instagram и Facebook. Штрафы стали следствием двух жалоб, поданных в 2018 году.

Читайте на сайте Meta уволила десятки человек за последний год, потому что те взламывали учетные записи пользователей

Что в этот раз не так

Компанию обвинили в несоблюдении европейского Регламента по защите данных (GDPR). Новый закон был принят в том же году, но, несмотря на это, Meta продолжила требовать от пользователей соглашаться на обработку данных в пользовательском соглашении.

В жалобах поданных в 2018 году было отмечено, что это равносильно принуждению к согласию на таргетированную рекламу.

Решение ирландского регулятора

Регулятор решил, что компания недостаточно ясно объяснила пользователям все условия. После консультации с Европейским советом по защите данных (European Data Protection Board) было решено, что это согласие не может защитить подобные нарушения. Кроме наложенных штрафов, компанию обязали привести свои сервисы в соответствие с требованиями GDPR в течение трех месяцев.

Meta не планирует выполнять решение

Компания Meta решительно не согласна с таким решением и планирует обжаловать его. Представители компании также заявили, что это никак не помешает сервисам показывать таргетированную рекламу.

Мы изучаем разные варианты того, как продолжить предлагать пользователям наш персонализированный сервис,

– говорится в заявлении Meta.

Интересно Microsoft соединит свою поисковую систему Bing с нейросетью ChatGPT, чтобы конкурировать с Google

Это не первый штраф для Meta за обработку персональных данных.