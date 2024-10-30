Робот зіграв на віолончелі разом із живим оркестром

Люди намагаються створити достатньо вправних роботів, які могли б узяти на себе частину нашої роботи. Наприклад, домашнє прибирання, приготування їжі, покупки й перенесення важких речей, а також навчання дітей. На цьому шляху інженери проєктують машини, здатні виконувати ті чи інші окремі функції. Одна з таких минулого тижня зіграла симфонію разом із оркестром.

Як це було

Робота-віолончеліста спроєктував і зібрав дослідник Фредрік Ґран. У цій конструкції він поєднав промислові роботизовані руки та надруковані на 3D-принтері деталі, пише Futurism.

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За словами шведського композитора Якоба Мульрада, це перший випадок в історії музики, коли робот здійснив такий подвиг. Власне, машина зіграла твір самого Мульрада на початку цього місяця разом із симфонічним оркестром Мальме у концертному залі Malmo Live Concert Hall.

В основі програмного забезпечення робота лежить штучний інтелект, запрограмований і спеціально навчений для цього випадку.

Як робот грав на віолончелі: відео

Мульрад каже, що дізнався про роботу Ґрана й зацікавився нею:

Він фактично працював з двома промисловими роботами-маніпуляторами, які могли грати на віолончелі. І я подумав, що це дуже цікаво, тому що, очевидно, є багато піаніно, що грають самі по собі, але струнний інструмент дуже складний. Тож ні було дуже цікаво, як він насправді працює. І я запитав його, чи робот-віолончель коли-небудь раніше грав з оркестром. Він відповів, що ні,

– сказав композитор.

Мульрад відомий тим, що поєднує класичну музику з сучасними мотивами. Він каже, що написання музики для робота допомогло йому дослідити свою творчість з іншого боку: "Для мене, як для композитора, це свого роду звільнення — вийти за межі людської анатомії, коли ти думаєш про те, що написати для віолончелі".

Митець згадав про те, що використання штучного інтелекту — це "те, що розглядається для майбутніх проєктів". Він не вдавався в деталі, тому незрозуміло, що мав на увазі. Ймовірно, подібні шоу влаштовуватимуть і надалі. Попри це він каже, що не бачить світу, в якому людей-музикантів замінять боти.