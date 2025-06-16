Під час тестування самокерованої Tesla, автопілот проігнорував манекен дитини й переїхав його

Напередодні запуску сервісу роботаксі Tesla в американському місті Остін активісти провели демонстрацію, що викликала резонанс. Автомобіль з увімкненим автопілотом не розпізнав манекен дитини біля шкільного автобуса і переїхав його. Цей випадок укотре загострив дискусію про безпеку технології Full Self-Driving та її готовність до використання на дорогах загального користування.

Система FSD досі не готова

Напередодні запланованого запуску сервісу роботаксі в Остіні, штат Техас, групи активістів The Dawn Project, ResistAustin та Tesla Takedown організували демонстрацію для привернення уваги до потенційних недоліків технології автопілота Tesla. Під час імпровізованого тесту на одній з тихих вулиць міста автомобіль Tesla, оснащений системою Full Self-Driving (FSD), неодноразово переїжджав манекен, що імітував дитину, яка вибігла на дорогу до шкільного автобуса з увімкненими попереджувальними сигналами та виставленим знаком "стоп", повідомляє 24 Канал з посиланням на Chron.

Дивіться також Автомобіль Tesla збив бабусю, коли його камери засліпило сонце

Представник The Dawn Project Артур Малтін, перебуваючи за кермом, коментував, що попри очевидну небезпеку та незаконність проїзду повз автобус, система автопілота не деактивувалася і продовжувала рух, здійснюючи наїзд за наїздом. Це різко контрастує із заявами Ілона Маска про "надзвичайну параноїдальність щодо безпеки" під час підготовки до запуску роботаксі.

Основна претензія критиків до Tesla полягає у використанні виключно візуального підходу, що покладається на камери. Конкуренти, як-от Waymo, успішно використовують комбінацію камер, радарів та LiDAR для виявлення пішоходів та інших об'єктів. Активісти наголошують, що радар або LiDAR здатні ідентифікувати об'єкт незалежно від візуальних перешкод, таких як миготливі вогні, туман або темрява. Але звичайні камери таких переваг позбавлені.

Ситуація ускладнюється тим, що Національне управління безпекою руху (NHTSA) вже веде розслідування щодо технології FSD. Приводом стала аварія у 2023 році, коли Tesla з увімкненим автопілотом на смерть збила пішохода. Крім того, досі розслідуються 11 аварій, коли електрокари Tesla врізалися в екіпажі екстрених служб, котрі стояли на узбіччі з проблисковими маячками.

Протести в Остіні мають не лише безпековий, але й політичний підтекст, пов'язаний з участю Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа. Попри затримки із запуском та історію надмірно оптимістичних прогнозів від Маска, компанія продовжує наполягати на швидкому розгортанні мережі роботаксі, розглядаючи це як ключовий напрямок на тлі падіння продажів автомобілів.

Як проходив експеримент: відео