У Лас-Вегасі з’явився новий транспортний сервіс від Amazon – безпілотні таксі Zoox. Це перший у США випадок запуску спеціально розробленого роботаксі, який повністю обходиться без керма та педалей.

З середини тижня мешканці та гості Лас-Вегаса можуть замовити безкоштовну поїздку на безпілотних автомобілях Zoox, які курсують у районі Стріп. Викликати таксі можна через мобільний застосунок, а на визначених точках працює персонал, що допомагає пасажирам із посадкою та висадкою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon

Як працює новий сервіс Zoox?

Zoox також відкрила список очікування для аналогічного сервісу в Сан-Франциско, де компанія вже кілька років тестує свої машини. Коли саме поїздки там стануть доступними, залежить від рішень регуляторів.

Генеральна директорка Zoox Айша Еванс пояснила, що компанія свідомо обрала повільний, але виважений шлях, роблячи ставку на співпрацю з містами й законодавцями. Вона назвала запуск у Лас-Вегасі початком великої хвилі змін, яка здатна радикально змінити міські перевезення.

На відміну від конкурентів, які переобладнують серійні авто та залишають у них елементи керування, Zoox створила справжнє роботаксі з нуля. У салоні – чотири сидіння, розташовані обличчям одне до одного, а автомобіль може рухатися в обидва боки завдяки симетричній конструкції.

Ринок безпілотних перевезень активно зростає. Waymo вже возить пасажирів у Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Фініксі, а також співпрацює з Uber у кількох містах. Tesla тестує автономні поїздки в Техасі на модифікованих Model Y із техніком безпеки на передньому сидінні.

Попри високу конкуренцію, попит на Zoox у перші дні перевершив очікування. За словами Еванс, компанія не планує поспішати із запровадженням платних тарифів у Лас-Вегасі, зосередившись на зборі даних та удосконаленні сервісу.

Наразі поїздки обмежуються зонами курортів, готелів і великих майданчиків, але в найближчі місяці Zoox планує поступово розширити географію маршруту.

Яка ситуація в інших компаній, які займаються безпілотними таксі?

Компанія Lyft запустила пілотний проєкт із використання автономних таксі в Атланті. Це її перший крок у впровадженні самокерованих автомобілів, який має допомогти Lyft конкурувати з Uber та Waymo. На першому етапі в кожному автомобілі буде присутній водій-оператор, який контролюватиме поїздку та відповідатиме на питання пасажирів.

На початковому етапі в кожному автомобілі буде присутній водій-оператор, який допомагатиме пасажирам звикнути до нової технології. За словами засновника May Mobility Едвіна Олсона, це потрібно для збору даних про роботу системи та готовність пасажирів. Компанія не називають точних термінів повного переходу до повністю безпілотного режиму.

Tesla заявила, що її додаток для замовлення роботаксі тепер доступний для завантаження широкою аудиторією. Цей крок свідчить про те, що компанія готується розширити сервіс за межі невеликої групи бета-тестувальників в Остіні, штат Техас, та Каліфорнії. Публічний запуск відповідає прогнозам Ілона Маска, який обіцяв відкрити додаток у вересні.

У червні Tesla запустила послугу Robotaxi в Остіні, використовуючи приблизно 10-20 позашляховиків Model Y. З того часу компанія розширила свої послуги в Каліфорнії, де також пропонує поїздки під тією ж назвою, але вже з водіями-людьми. Не до кінця зрозуміло, чи зможуть користувачі одразу отримати доступ до сервісу як в Остіні, так і в Каліфорнії, але умови використання програми передбачають окремі правила для клієнтів у Каліфорнії.