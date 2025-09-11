В Лас-Вегасе появился новый транспортный сервис от Amazon –беспилотные такси Zoox. Это первый в США случай запуска специально разработанного роботакси, который полностью обходится без руля и педалей.

С середины недели жители и гости Лас-Вегаса могут заказать бесплатную поездку на беспилотных автомобилях Zoox, которые курсируют в районе Стрип. Вызвать такси можно через мобильное приложение, а на определенных точках работает персонал, что помогает пассажирам с посадкой и высадкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как работает новый сервис Zoox?

Zoox также открыла список ожидания для аналогичного сервиса в Сан-Франциско, где компания уже несколько лет тестирует свои машины. Когда именно поездки там станут доступными, зависит от решений регуляторов.

Генеральный директор Zoox Айша Эванс объяснила, что компания сознательно выбрала медленный, но взвешенный путь, делая ставку на сотрудничество с городами и законодателями. Она назвала запуск в Лас-Вегасе началом большой волны изменений, которая способна радикально изменить городские перевозки.

В отличие от конкурентов, которые переоборудуют серийные авто и оставляют в них элементы управления, Zoox создала настоящее роботакси с нуля. В салоне – четыре сиденья, расположены лицом друг к другу, а автомобиль может двигаться в обе стороны благодаря симметричной конструкции.

Рынок беспилотных перевозок активно растет. Waymo уже возит пассажиров в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, а также сотрудничает с Uber в нескольких городах. Tesla тестирует автономные поездки в Техасе на модифицированных Model Y с техником безопасности на переднем сиденье.

Несмотря на высокую конкуренцию, спрос на Zoox в первые дни превзошел ожидания. По словам Эванс, компания не планирует спешить с введением платных тарифов в Лас-Вегасе, сосредоточившись на сборе данных и совершенствовании сервиса.

Сейчас поездки ограничиваются зонами курортов, отелей и крупных площадок, но в ближайшие месяцы Zoox планирует постепенно расширить географию маршрута.

Какая ситуация у других компаний, которые занимаются беспилотными такси?

Компания Lyft запустила пилотный проект по использованию автономных такси в Атланте. Это ее первый шаг во внедрении самоуправляемых автомобилей, который должен помочь Lyft конкурировать с Uber и Waymo. На первом этапе в каждом автомобиле будет присутствовать водитель-оператор, который будет контролировать поездку и отвечать на вопросы пассажиров.

На начальном этапе в каждом автомобиле будет присутствовать водитель-оператор, который будет помогать пассажирам привыкнуть к новой технологии. По словам основателя May Mobility Эдвина Олсона, это нужно для сбора данных о работе системы и готовности пассажиров. Компания не называет точных сроков полного перехода к полностью беспилотному режиму.

Tesla заявила, что ее приложение для заказа роботакси теперь доступно для загрузки широкой аудиторией. Этот шаг свидетельствует о том, что компания готовится расширить сервис за пределы небольшой группы бета-тестировщиков в Остине, штат Техас, и Калифорнии. Публичный запуск соответствует прогнозам Илона Маска, который обещал открыть приложение в сентябре.

В июне Tesla запустила услугу Robotaxi в Остине, используя примерно 10-20 внедорожников Model Y. С того времени компания расширила свои услуги в Калифорнии, где также предлагает поездки под тем же названием, но уже с водителями-людьми. Не до конца понятно, смогут ли пользователи сразу получить доступ к сервису как в Остине, так и в Калифорнии, но условия использования программы предусматривают отдельные правила для клиентов в Калифорнии.