У роботі Telegram фіксують збій, користувачі скаржаться на проблеми

У роботі популярного месенджера Telegram зафіксували збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження контенту та повідомлень.

Сервіс Downdetector підтверджує наявність проблем з Telegram. Перші скарги на роботу почали надходити близько 19:47.

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Збій у роботі Telegram

Так, згідно з інфографікою Downdetector, ввечері 1 жовтня фіксується різке збільшення репортів користувачів Telegram. Так, о 20:02 сервіс одночасно отримав 36 відгуків користувачів щодо проблем у роботі месенджера, а через 5 хвилин це число зросло до 46.