YouTube в Росії суттєво "сповільнили": іншим сервісам Google теж загрожує блокування

Російська влада вжила заходів для обмеження роботи відеохостингу YouTube. Сервіс практично заблокували на території країни назвавши це "сповільненням роботи". Такі ж заходи можуть торкнутися інших інтернет-продуктів Google, які продовжують працювати в Росії.

Наслідком заходів з блокування YouTube стало суттєве зниження швидкості доступу до сервісу. Фактично воно впало до 128 кілобіт на секунду, що дорівнює блокуванню. Це має значні наслідки як для користувачів, так і для провайдерів, зазначає Техно 24. На фоні того російські так звані ЗМІ відзвітували про ріст відвідуваності місцевих аналогів.

До теми Проблема не в обладнанні: Google відреагував на перебої в роботі YouTube в Росії

Що сталося з YouTube в Росії

Найбільші телекомунікаційні оператори країни отримали вказівку знизити швидкість відтворення відео на YouTube. Уповільнення здійснюється за допомогою спеціалізованого обладнання ТСПЗ (технічні засоби протидії загрозам), встановленого на мережах операторів зв'язку під наглядом "Роскомнадзору", відомства, яке здійснює цензуру.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії відбувся "збій" YouTube, який тоді намагалися виправдати застарілим обладнанням Google. Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах впала від 40% до 70%.

Компанія відреагувала на таке звинувачення і наголосила, що технічних причин збою зі сторони Google немає. Тобі користувачі повідомляли про проблеми з доступом до сервісу.

Можлива заборона інших сервісів Google

Фахівці наголошують, що не слід виключати й подальших заходів, які можуть поширитися на інші інтернет-продукти Google. Про це вже повідомив один з російських провайдерів ONS24. Він попередив своїх абонентів про те, що доступ до всіх сервісів Google може бути заблокований у майбутньому.

А тим часом YouTube придумав новий дратівливий спосіб змусити вас вимкнути блокувальник реклами

Нагадаємо, що раніше в Росії вже застосовували подібні механізми уповільнення з'єднання щодо сервісу Twitter та месенджера Телеграм. Тоді це торкнулося не лише цих сервісів, оскільки росіяни відчули проблеми навіть з державними порталами