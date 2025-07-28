Копія української Дії: у Росії перестав працювати єдиний портал державних послуг
- У Росії перестав працювати єдиний портал державних послуг, що викликало труднощі у доступі до сервісу в багатьох регіонах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом.
- Користувачі скаржаться на недоступність сайту, помилки завантаження та неможливість входу в особистий кабінет, причому 60% проблем пов'язані з вебверсією.
- Проблеми з порталом сталися після збою IT-систем "Аерофлоту", що призвело до скасування рейсів та колапсу в аеропорту Шереметьєво.
У Росії за добу трапляється вже другий масштабний збій в ІТ-системі. Цього разу перестав працювати єдиний портал державних послуг, який є фактичною копією української Дії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про збій у роботі "Держпослуг"?
Російські журналісти зазначили, що в їхній країні перестав працювати єдиний портал державних послуг, про що свідчать дані сервісу Downdetector.
Найбільше скарг надходить із Москви (23%) та Санкт-Петербурга (11%). Також про проблеми з "Держпослугами" повідомляють жителі Ямало-Ненецького автономного округу, Нижньогородської, Калузької, Тверської та Свердловської областей.
Користувачі скаржаться на недоступність сайту, помилки при завантаженні сторінок і неможливість увійти в особистий кабінет. Майже 60% проблем стосуються вебверсії сервісу, ще 23% – мобільного застосунку.
Через збій люди не можуть швидко отримати довідки або оформити документи. Коли саме портал відновить роботу – невідомо.
Цікаво, що "Держпослуги" впали слідом за IT-системами "Аерофлоту", які зламали хакери. Через це національний перевізник скасував майже сотню рейсів, що спричинило черговий колапс в аеропорту Шереметьєво.
До слова, відповідальність за кібератаку на "Аерофлот" взяли на себе білоруські хакери Silent Crow і "Кіберпартизани BY". Хакери заявили, що вони проникли в корпоративну мережу "Аерофлоту", отримали доступ до історії перельотів, систем контролю за персоналом, та записів телефонних розмов.