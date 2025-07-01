Російські "супутники-вбивці" здійснюють дивні маневри у космосі: що відбувається на орбіті Землі

Російські військові супутники привертають увагу експертів та викликають тривогу серед західних країн. Їхні незвичайні маневри та близькість до іноземних космічних об'єктів породжують чимало питань про справжні наміри цих апаратів.

Нещодавно російські супутники, зокрема "Космос 2589" та його партнер, привернули увагу експертів через їхню незвичайну орбіту, яка дозволяє щоденно перетинати ключові зони розташування західних геосинхронних супутників, повідомляє 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Російська зброя у космосі

За даними компанії COMSPOC, що спеціалізується на моніторингу космічної ситуації, така траєкторія може використовуватися для спостереження за іншими об'єктами або навіть для потенційних операцій у так званих "кладовищах" супутників – зонах, куди відправляють відпрацьовані апарати. Невеликий нахил орбіти в 1° також зменшує ризик зіткнень, що свідчить про продуманість цих маневрів.

Експерти, такі як Джим Шелл, колишній менеджер проєктів Національного розвідувального управління США, припускають, що ці супутники можуть працювати у парі за принципом "розвідник-стрілець", що відкриває безліч сценаріїв їхнього використання.

Водночас, російські військові традиційно рідше оперували в геосинхронних орбітах через географічні особливості своїх космодромів, розташованих на високих широтах. Проте, саме ці орбіти є критично важливими для США та Європи, де розміщені ключові комунікаційні супутники.

Росія вже не вперше наближає свої супутники до західних об'єктів. Такі дії можуть бути спрямовані на перехоплення радіосигналів або навіть на фізичне знищення. Один із відставних американських військових експертів зазначив, що така можливість на геосинхронній орбіті є вкрай тривожною і потребує подальшого спостереження.

Окрім цього, інші джерела повідомляють про численні випадки, коли російські супутники серії "Космос" маневрували поблизу американських розвідувальних апаратів. Наприклад, "Космос 2588", запущений у травні 2025 року, наближався до американського супутника USA 338 на відстань лише 100 кілометрів кожні чотири дні, що викликає підозри у шпигунстві або підготовці до використання кінетичної зброї.

Подібні інциденти фіксувалися і раніше, зокрема з "Космос 2558" у 2022 році, який слідкував за американським USA 326.

А тим часом військово-повітряні сили США призупинили важливий проєкт SpaceX. Після звіту про можливі негативні наслідки для природи та петиції з понад 3800 підписами, ВПС США шукають альтернативні локації для програми.