Проєкт SpaceX та ВПС США мав базуватися на атолі Джонстон, віддаленій території США за 1300 кілометрів від Гаваїв. Однак екологічні ризики стали на заваді амбітній ініціативі, розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал Reuters.

Дивіться також Ілон Маск назвав ймовірну причину вибуху Starship на майданчику Starbase

Атол Джонстон, який є національним заповідником дикої природи, планували використати для тестування ракетних посадкових апаратів багаторазового використання. Ці апарати мали б доставляти до 100 тонн вантажу в будь-яку точку Землі лише за 90 хвилин, що значно пришвидшило б логістику для військових потреб. На відміну від традиційних методів транспортування, які потребують днів або тижнів планування, цей проєкт обіцяв революцію в швидкості доставки.

Однак плани змінилися через занепокоєння екологів та біологів. Атол Джонстон є домівкою для 14 видів тропічних птахів, і запуски ракет могли б завдати шкоди їхнім гніздам та середовищу існування. Після звіту Reuters про можливі негативні наслідки для природи, ВПС США вирішили призупинити проєкт і почали шукати альтернативні локації для програми. До того ж, петиція з вимогою скасувати проєкт зібрала понад 3800 підписів, що додало тиску на військових.

Цей випадок не перший, коли діяльність SpaceX викликає екологічні суперечки. Наприклад, у Техасі, поблизу заповідника в Бока-Чіка, запуски ракет компанії вже призводили до руйнування гнізд берегових птахів, що викликало критику з боку природоохоронних організацій.

А останнє тестове випробування роботи двигунів взагалі призвело до масштабного вибуху, який, за повідомленнями екологів, убив дельфінів, черепах і тисячу риб, засипавши уламками Мексику.

Що таке атол Джонстон і чому він важливий?

Атол Джонстон — це некорпорована територія США, розташована приблизно за 1300 кілометрів на південний захід від Гаваїв. Він закритий для публічного доступу та перебуває під юрисдикцією Військово-повітряних сил США. Водночас це національний заповідник, де мешкають рідкісні види птахів, що робить його особливо чутливим до будь-яких втручань.