Недавно российские спутники, в частности "Космос 2589" и его партнер, привлекли внимание экспертов из-за их необычной орбиты, которая позволяет ежедневно пересекать ключевые зоны расположения западных геосинхронных спутников, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Российское оружие в космосе

По данным компании COMSPOC, специализирующейся на мониторинге космической ситуации, такая траектория может использоваться для наблюдения за другими объектами или даже для потенциальных операций в так называемых "кладбищах" спутников – зонах, куда отправляют отработанные аппараты. Небольшой наклон орбиты в 1° также уменьшает риск столкновений, что свидетельствует о продуманности этих маневров.

Эксперты, такие как Джим Шелл, бывший менеджер проектов Национального разведывательного управления США, предполагают, что эти спутники могут работать в паре по принципу "разведчик-стрелок", что открывает множество сценариев их использования.

В то же время, российские военные традиционно реже оперировали в геосинхронных орбитах из-за географических особенностей своих космодромов, расположенных на высоких широтах. Однако, именно эти орбиты являются критически важными для США и Европы, где размещены ключевые коммуникационные спутники.

Россия уже не впервые приближает свои спутники к западным объектам. Такие действия могут быть направлены на перехват радиосигналов или даже на физическое уничтожение. Один из отставных американских военных экспертов отметил, что такая возможность на геосинхронной орбите является крайне тревожной и требует дальнейшего наблюдения.

Кроме этого, другие источники сообщают о многочисленных случаях, когда российские спутники серии "Космос" маневрировали вблизи американских разведывательных аппаратов. Например, "Космос 2588", запущенный в мае 2025 года, приближался к американскому спутнику USA 338 на расстояние всего 100 километров каждые четыре дня, что вызывает подозрения в шпионаже или подготовке к использованию кинетического оружия.

Подобные инциденты фиксировались и ранее, в частности с "Космос 2558" в 2022 году, который следил за американским USA 326.

А тем временем военно-воздушные силы США приостановили важный проект SpaceX. После отчета о возможных негативных последствиях для природы и петиции с более 3800 подписями, ВВС США ищут альтернативные локации для программы.