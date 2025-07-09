Російський професійний баскетболіст заарештований за підозрою в хакерській діяльності

У Франції затримали російського професійного баскетболіста Даниїла Касаткіна за підозрою у причетності до діяльності кіберзлочинної групи. Зловили його в аеропорту Парижа на запит США. Які звинувачення висувають та що каже захист?

Спортсмен чи хакер?

21 червня 2025 року Даниїл Касаткін, 26-річний російський баскетболіст, був затриманий у паризькому аеропорту Шарль де Голль після прибуття до Франції разом зі своєю нареченою. Арешт відбувся на підставі міжнародного ордера, виданого Сполученими Штатами. Професійного спортсмена звинувачують у причетності до діяльності групи хакерів-вимагачів, які заражають пристрої вірусами-шифрувальниками, а потім пропонують розшифрувати заблоковані файли за велику плату, пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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За даними американських прокурорів, Касаткін виступав посередником у переговорах щодо викупу для кіберзлочинців, які атакували близько 900 компаній та дві федеральні установи США у період з 2020 по 2022 роки.

Наразі баскетболіст перебуває під вартою у Франції, очікуючи на рішення щодо екстрадиції до США. Йому висунуто звинувачення у "змові з метою комп’ютерного шахрайства" та "змові щодо комп’ютерних злочинів". Французький суд відмовив у звільненні під заставу.

Назва хакерської групи, з якою він, імовірно, працював, офіційно не розкрита, але експерти припускають, що йдеться про Conti – одну з найвідоміших кіберзлочинних організацій у світі, яка діяла у 2020-2022 роках і атакувала сотні організацій по всьому світу, включаючи урядові структури. Conti відома своєю агресивною тактикою та швидким шифруванням даних, а її діяльність принесла мільйони доларів прибутку.

Захист Касаткіна та реакція Росії

Адвокати Даниїла Касаткіна категорично заперечують його причетність до будь-яких кіберзлочинів. За словами його захисника Фредеріка Бело, спортсмен став жертвою обставин через придбання вживаного комп’ютера, який, імовірно, вже містив шкідливе програмне забезпечення. Адвокат переконує, що Касаткін не має достатніх знань у сфері технологій, щоб навіть встановити додаток, не кажучи вже про участь у складних кібератаках.

Інший представник захисту, Володимир Саруханов, стверджує, що у спортсмена є "залізне алібі", але французька влада, на його думку, занадто повільно розглядає докази невинуватості клієнта. Адвокати також висловлюють занепокоєння щодо умов утримання Касаткіна, зазначаючи, що відсутність доступу до спортивних занять може завдати шкоди його фізичному стану та кар’єрі.

Російська влада також відреагувала на арешт. Посольство Росії у Франції заявило про труднощі з отриманням консульського доступу до Касаткіна, називаючи це порушенням прав громадянина. Офіційна Москва висловила обурення діями французької сторони, підкреслюючи, що подібні затримки не є поодинокими.

Хто такий Даниїл Касаткін?