Чи варто купувати роутери Asus і за що доведеться платити

Роутери Asus пропонують моделі в різних цінових категоріях – від бюджетних пристроїв за 70 доларів до флагманських за 900 доларів. Серед головних переваг бренду – продуктивність і тривала програмна підтримка.

Роутери Asus можуть бути вдалим вибором для тих, хто шукає пристрій на кілька років. Однією з головних переваг виробника є тривала програмна підтримка мережевого обладнання. Про це пише BGR.

Скільки коштують роутери Asus і як довго отримують оновлення

Як зазначає видання BGR, деякі моделі, випущені ще у 2013 році, потрапили до списку пристроїв із завершеним терміном підтримки лише у 2024 році. Це означає приблизно 11 років підтримки для окремих моделей.

Тривалість оновлень має безпосереднє значення для безпеки домашньої мережі. Роутери, які більше не отримують оновлень прошивки та виправлень вразливостей, можуть становити додатковий ризик для користувачів. Ціни на пристрої Asus суттєво відрізняються залежно від характеристик. Бюджетні моделі коштують приблизно 70 доларів, тоді як ціна найдорожчих пристроїв може сягати 900 доларів.

У верхньому ціновому сегменті виробник пропонує потужні дводіапазонні та тридіапазонні пристрої, а також моделі з підтримкою чотирьох діапазонів. Вони орієнтовані насамперед на користувачів із високошвидкісним інтернетом, зокрема гігабітним оптоволоконним підключенням.

Один із таких пристроїв – ігровий маршрутизатор Asus ROG Rapture GT-BE98 Pro. На Amazon він отримав оцінку 4,2 із 5 на основі 615 відгуків. Модель також позитивно оцінили профільні видання PCMag і Tom's Hardware.

У середньому ціновому сегменті представлена серія TUF. Зокрема, Asus TUF-BE9400 отримав 4,2 бала з 5 на Amazon на основі 178 відгуків. Видання PCMag і Dong Knows Tech також позитивно оцінили його продуктивність з огляду на ціну менш ніж 300 доларів.

Ще один варіант – Asus RT-BE50. Цей маршрутизатор підтримує Wi-Fi 7 і, за оцінкою профільного ресурсу Blacktubi.com, пропонує доступний спосіб перейти на новий стандарт без витрат понад 200 доларів. У бюджетній категорії варто звернути увагу на Asus RT-AX1800S. Портал RTINGS назвав його одним із найкращих бюджетних маршрутизаторів. Водночас це пристрій із підтримкою лише Wi-Fi 6: він не має можливостей Wi-Fi 6E, зокрема додаткового діапазону 6 ГГц.

Чи всім користувачам потрібен дорогий роутер Asus

Ні, вибір залежить від швидкості інтернету, кількості підключених пристроїв і потреб домашньої мережі. Дорогі тридіапазонні та чотиридіапазонні моделі можуть бути виправданими для користувачів із гігабітним інтернетом, але не обов'язково дадуть відчутну перевагу за звичайного домашнього підключення.

Для більшості побутових завдань достатньо доступнішого маршрутизатора. Водночас варто враховувати підтримку сучасних стандартів Wi-Fi та термін оновлення програмного забезпечення.

Додатковим фактором для американського ринку стала ситуація з обмеженнями на імпорт іноземного мережевого обладнання. За інформацією BGR, Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала Asus умовний дозвіл продовжувати випуск нових маршрутизаторів на американському ринку попри відповідні обмеження. Загалом Asus пропонує широкий вибір мережевого обладнання, а тривала підтримка та позитивні оцінки профільних оглядачів роблять бренд одним із варіантів, які варто розглядати під час купівлі роутера.