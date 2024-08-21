Кілька країн розслідують сумнівний стартап засновника OpenAI, який сканує очі людей

Менш відоме підприємство Сема Альтмана, химерний криптовалютний проєкт зі сканування райдужної оболонки ока під назвою Worldcoin, зіткнувся з пильною увагою в більш ніж десяти країнах, тому що ніхто насправді не знає, що він робить з усіма цими скануваннями очного яблука.

Що таке Worldcoin і чому він викликає підозри

Сам проєкт, звісно ж, подає себе як суто альтруїстичний – він прагне поєднати криптовалюту та біометрію, щоб врешті-решт забезпечити еталонну безпеку платежів, дотримання законів і нарешті універсальний базовий дохід для людей по всьому світу. Ключем доступу до цієї системи повинні стати наші очі, сканування яких, за задумом творців, повинні пройти всі жителі планети.

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Схема має працювати так: ви скануєте свою райдужну оболонку ока за допомогою великої металевої кулі з камерами, якою керує волонтер-ентузіаст. В обмін на це отримуєте 25 криптовалютних монет, випущених на замовлення. Після цього ваша райдужна оболонка прив'язується до вашої особи в нібито безпечному блокчейні Worldcoin, непрозора конфіденційність якого є предметом серйозних підозр з боку урядів у всьому світі.

WSJ та Некомерційна організація Rest of the World підрахували, що Worldcoin перебуває під пильною увагою урядів щонайменше 14 країн на трьох континентах, включаючи Францію, Велику Британію, Південну Корею та Чилі. Ці цифри не вселяють довіри, як і дії компанії, спрямовані на те, щоб уникнути будь-яких перевірок.



Різні покоління кулі Worldcoin / Фото Worldcoin

В інтерв'ю WSJ директор з питань конфіденційності Worldcoin Деміан Кіран заявив, що така недовіра була неминучою і що компанія працює з регуляторами. Поки що, однак, єдиним великим кроком, який став результатом такої співпраці, є обіцянка компанії перевірити, що люди, які реєструються, не є неповнолітніми, після того, як їх спіймали на реєстрації дітей у Португалії.

Тим часом у багатьох країнах, де було проведено розслідування щодо проєкту, перевірки призвели до призупинення обігу цієї валюти в межах їхніх кордонів.

Наразі лише Кенія, яка була однією з перших країн, де проєкт був запущений, закрила своє розслідування після річного призупинення проєкту Сема Альтмана.

В Аргентині проєкт навіть був оштрафований на 200 000 доларів за зловживання в умовах надання послуг.

Варто зазначити, що Worldcoin ніколи офіційно не запускав свою криптовалюту в США через "регуляторну невизначеність", за словами іншого співзасновника проєкту Алекса Баньї, хоча це не завадило журналістам просканувати їхні очі в коворкінгу в Брукліні за допомогою кулі.