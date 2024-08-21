Несколько стран расследуют сомнительный стартап основателя OpenAI, который сканирует глаза людей

Менее известное предприятие Сэма Альтмана, причудливый криптовалютный проект по сканированию радужной оболочки глаза под названием Worldcoin, столкнулся с пристальным вниманием в более чем десяти странах, потому что никто на самом деле не знает, что он делает со всеми этими сканированиями глазного яблока.

Что такое Worldcoin и почему он вызывает подозрения

Сам проект, конечно же, подает себя как сугубо альтруистический – он стремится совместить криптовалюту и биометрию, чтобы в конце концов обеспечить эталонную безопасность платежей, соблюдение законов и наконец универсальный базовый доход для людей по всему миру. Ключом доступа к этой системе должны стать наши глаза, сканирование которых, по замыслу создателей, должны пройти все жители планеты.

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Схема должна работать так: вы сканируете свою радужную оболочку глаза с помощью большого металлического шара с камерами, которым управляет волонтер-энтузиаст. В обмен на это получаете 25 криптовалютных монет, выпущенных на заказ. После этого ваша радужная оболочка привязывается к вашей личности в якобы безопасном блокчейне Worldcoin, непрозрачная конфиденциальность которого является предметом серьезных подозрений со стороны правительств во всем мире.

WSJ и Некоммерческая организация Rest of the World подсчитали, что Worldcoin находится под пристальным вниманием правительств по меньшей мере 14 стран на трех континентах, включая Францию, Великобританию, Южную Корею и Чили. Эти цифры не внушают доверия, как и действия компании, направленные на то, чтобы избежать любых проверок.



Различные поколения шара Worldcoin / Фото Worldcoin

В интервью WSJ директор по вопросам конфиденциальности Worldcoin Дэмиан Киран заявил, что такое недоверие было неизбежным и что компания работает с регуляторами. Пока что, однако, единственным большим шагом, который стал результатом такого сотрудничества, является обещание компании проверить, что люди, которые регистрируются, не являются несовершеннолетними, после того, как их поймали на регистрации детей в Португалии.

Между тем во многих странах, где было проведено расследование по проекту, проверки привели к приостановлению обращения этой валюты в пределах их границ.

Сейчас только Кения, которая была одной из первых стран, где проект был запущен, закрыла свое расследование после годового приостановления проекта Сэма Альтмана.

В Аргентине проект даже был оштрафован на 200 000 долларов за злоупотребление в условиях предоставления услуг.

Стоит отметить, что Worldcoin никогда официально не запускал свою криптовалюту в США из-за "регуляторной неопределенности", по словам другого соучредителя проекта Алекса Баньи, хотя это не помешало журналистам просканировать их глаза в коворкинге в Бруклине с помощью шара.