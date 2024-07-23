Что такое безусловный доход и при чем здесь Сэм Альтман

Идея безусловного базового дохода заключается в том, что каждый гражданин страны получает от государства ежемесячную денежную выплату, которая не зависит от наличия работы, социального статуса, каких-либо действий человека или иных условий. Таким образом человек получает из бюджета дармовые деньги просто за то, что он является гражданином страны.

Смотрите также Ученые назвали новую дату, когда население Земли достигнет пика, после чего начнет резко уменьшаться

Мы уже имеем несколько примеров подобных экспериментов. В 2017-2019 годах такой проводила Финляндия, в 2021 свой начала Германия, впоследствии присоединилась Канада и даже Кения, которая провела самые длинные испытания – от 2 до 12 лет, в зависимости от социальной группы. Предлагали ввести базовый безусловный доход и в Швейцарии, но жители во время референдума проголосовали против такой инициативы.

Некоммерческая организация Альтмана OpenResearch, которая проводила исследование, в своем отчете сообщила о некоторых интригующих, хотя и неоднозначных, результатах.

Мы наблюдаем значительное снижение уровня стресса, психических расстройств и продовольственной незащищенности в течение первого года, но эти эффекты исчезают на второй и третий годы программы. Деньги сами по себе не могут решить такие проблемы, как хронические заболевания, отсутствие ухода за детьми или высокая стоимость жилья,

– объясняется в отчете.

Исследовательская организация зарегистрировала 3 000 человек в Техасе и Иллинойсе, которые имели доход ниже 28 000 долларов в год. Треть из них получала 1000 долларов в месяц, тогда как другие две трети выступали контрольной группой, получая лишь 50 долларов. Выплаты происходили в течение трех лет.

Результаты

По данным OpenResearch, расходы лиц, которые получали большие выплаты, выросли примерно на 310 долларов в месяц . Большая часть этих денег шла на аренду жилья, еду и транспорт, но эта группа также помогала другим, кто нуждался в помощи больше, чем контрольная группа.

. Большая часть этих денег шла на аренду жилья, еду и транспорт, но эта группа также помогала другим, кто нуждался в помощи больше, чем контрольная группа. Исследователи также обнаружили, что участники группы, которые получали тысячу долларов, на 20 процентов уменьшили количество "проблемного пьянства" и на 53 процента уменьшили употребление рецептурных обезболивающих, которые им не назначались.

Эти результаты не являются неожиданными, ведь многие исследования показали подобные результаты. Однако пока трудно представить политическую волю для их широкомасштабного внедрения, по крайней мере в большинстве стран мира.