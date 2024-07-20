Когда это произойдет
Конечно, точную дату назвать никто не может, но оценки предполагают, что произойдет это где-то в середине 2080-х годов – немного раньше, чем предполагали предыдущие расчеты. Таким образом нынешняя численность населения, составляющая 8,2 миллиарда человек, вырастет до максимума в течение следующих 60 лет.
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Сразу после этого прогнозируют небольшой спад – на 700 миллионов человек. Это будет означать, что на планете будет жить на 6 процентов людей меньше, чем предполагали расчеты 2013 года.
Демографический ландшафт значительно изменился за последние годы,
– сказал Ли Цзюньхуа, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.
По его словам, неожиданное падение численности населения будет обусловлено несколькими факторами, среди которых более низкий уровень рождаемости в некоторых крупнейших странах мира, особенно в Китае.
Чиновник ООН говорит, что это обнадеживающий знак, поскольку мир борется с глобальным потеплением: меньшее количество людей, на которых приходится меньше совокупного потребления, будет означать меньшее давление на окружающую среду. "Однако более медленный рост населения не устранит необходимость в уменьшении среднестатистического воздействия, связанного с деятельностью каждого отдельного человека", – добавляет он.
Как будет расти население
- Более четверти населения мира (или 28 процентов) сейчас проживает в одной из 63 стран или районов, где численность населения уже достигла пика, включая Китай, Японию и Германию, говорится в докладе. В течение следующих 30 лет к этой группе должны присоединиться еще почти 50 стран, включая Бразилию, Иран и Турцию.
- Рост населения продолжится в более чем 120 других стран, к ним относятся Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и США.
- Рост глобальной ожидаемой продолжительности жизни, прерванный пандемией Covid, возобновился: в 2024 году средняя продолжительность жизни составит 73,3 года. В 2054 году она составит в среднем 77,4 года.
- Таким образом, население мира будет стареть. По прогнозам исследования, к концу 2070-х годов количество людей в возрасте 65 лет и старше составит 2,2 миллиарда, превысив количество людей в возрасте до 18 лет.