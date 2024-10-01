Розумні скляні двері Feather River можуть ставати непрозорими за вашим бажанням

Скляні двері – це чудове рішення вдень, адже вони пропускають багато світла. Однак все змінюється вночі, коли вони відкривають безперешкодний огляд вашого будинку чи кімнати. У Home Depot є розумне рішення для цієї проблеми.

Як це працює

Двері під назвою Feather River можуть перемикатися з прозорих на непрозорі за встановленим вами розкладом, за допомогою голосової команди або натисканням фізичної кнопки на самих дверях. Це чудове рішення, коли ви хочете регулювати ступінь вашої приватності. Вони здебільшого виготовляються як звичайні двері, але мають особливе скло, яке працює з додатками для "розумного" дому, щоб керувати прозорістю з телефона.

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Найцікавіше, що ціна новинки аналогічна ціні звичайних дверей від цієї ж компанії: вона залежить від того, скільки скла вбудовано у конструкцію і становить 798 доларів за двері з невеликим вікном зверху (скло займає чверть розміру дверей), 899 доларів за половину розміру і 998 доларів за повнорозмірне скло.



Два варіанти "розумних" дверей від Home Depot / Фото Home Depot

Feather River можуть підключатись до таких систем розумного дому, як Amazon Alexa або Google Home, але компанія The Home Depot пропонує в першу чергу це робити з її власним додатком для розумного дому Hubspace. Річ у тім, що вона продає також низку інших пристроїв для "розумного" дому, які користувачі можуть для зручності зібрати в одному застосунку від самої компанії. Тут і світильники, і вентилятори, і термостати, і побутова техніка і купа іншого приладдя.

Розумне скло працює через Bluetooth та Wi-Fi і потребує постійного живлення. Двері мають вбудовану в раму батарею, яка живиться від USB-кабелю, якщо поблизу є розетка. Батарею можна зняти, і в комплекті з дверима йде друга батарея та зарядний пристрій.



Розумні двері зі склом на всю висоту корпусу / Фото Home Depot

Компанія позиціонує продукт саме як вхідні двері, а тому вони поставляються з захисними властивостями, щоб протистояти складним погоднім умовам – дощу, морозу, вітру та іншим явищам. За словами The Home Depot, скло має зовнішню безпечну міцність, а незабаром з'явиться варіант, який зможе витримувати навіть ураганні вітри.