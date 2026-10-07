Apple та LG готують нові пристрої для розумного дому – стали відомі деталі

Apple та LG готують одразу кілька нових пристроїв для розумного дому. Регуляторні документи вже дозволили побачити їхній дизайн і розкрити частину технічних можливостей.

Перші подробиці про три нові пристрої LG з'явилися завдяки документам Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC). У них містяться креслення розміщення маркування, тривимірні зображення корпусів і результати технічних випробувань. Про це пишуть Macrumors.

Які пристрої Apple та LG готують для дому?

Йдеться про розумний термостат, датчик температури та розумний замок. Їх LG продаватиме під власним брендом, однак, за даними Bloomberg, Apple бере участь у розробці цієї лінійки, зокрема допомагає з дизайном, функціями та інженерними рішеннями.

При цьому назва Apple безпосередньо у документах FCC не згадується. Інформація про співпрацю стала відомою завдяки попередньому звіту Bloomberg.

Розумний термостат отримав радар. Термостат із номером моделі TMCTAW5W має круглий корпус, схожий на невелику шайбу, з піднятим краєм. На задній панелі розташовані роз'єм живлення та два круглі виступи в нижній частині.

Пристрій працює від змінного струму напругою 24 вольти. У центральній частині задньої панелі розміщені логотип Matter і QR-код для налаштування, а навколо них нанесена регуляторна інформація.

Клеми для підключення проводів розташовані у двох вигнутих рядах зліва та справа. У документах із інструкціями для друку також присутній логотип LG.

Термостат підтримує Wi-Fi на частотах 2,4 і 5 ГГц, Bluetooth та Thread. Але одна з найцікавіших його особливостей прихована всередині. Звіт про радіовипробування FCC підтверджує наявність вбудованого радара на частоті 60 ГГц. Такий радар потенційно може використовуватися для визначення присутності людини або її наближення до пристрою.

Інсайдер під псевдонімом pdfu також повідомив про низку налаштувань термостата. Серед них є режим "Far Sight Display", відображення вологості, регулювання яскравості екрана та вибір мови. Користувачі також зможуть калібрувати температуру та встановлювати температурне зміщення. Це дозволить коригувати показники пристрою, якщо вони відрізняються від фактичної температури.

Датчик працюватиме від батарейки

Другий пристрій – датчик температури TMST2A6W. Він також має круглий корпус, але значно простішу конструкцію.

Живлення забезпечує змінна батарейка CR2477 на 3 вольти. На задній частині розташовані назва пристрою, номер моделі та інформація про виробництво, нанесені по зовнішньому краю.

У центрі знаходиться QR-код Matter для підключення, позначення батареї та сертифікаційне маркування UL. Технічні документи підтверджують підтримку Bluetooth Low Energy та Thread.

За інформацією pdfu, пристрій вимірює не лише температуру, а й вологість. Для встановлення на металевих поверхнях датчик оснащений магнітною задньою панеллю. Якщо ж його потрібно закріпити на іншій поверхні, у комплекті передбачена металева пластина з клейкою основою.

Батарейку можна замінити. Сам датчик також повідомлятиме користувача про необхідність заміни елемента живлення.

Розумний замок зможе визначати місцезнаходження смартфона

Третій пристрій – розумний замок TMCDD15. Для нього LG готує щонайменше два варіанти кольору – Graphite та Silver, відповідно з номерами моделей TMCDD15G і TMCDD15S.

Внутрішній блок замка має видовжену форму з прямими боками та заокругленими верхньою і нижньою частинами.

У верхній половині розташований відсік для чотирьох батарейок AA, встановлених вертикально поруч одна з одною. Нижче знаходиться велика кругла поворотна частина, яка займає майже всю ширину корпусу. Код Matter та регуляторна інформація розташовані над батарейним відсіком.

Замок підтримує Bluetooth, Thread, NFC та ультраширокосмуговий зв'язок UWB. Саме остання технологія відіграє важливу роль в автоматичному відкриванні.

Згідно з документом FCC, спочатку замок перевіряє облікові дані сумісного пристрою через Bluetooth. Після цього UWB визначає його положення, і лише тоді система надає доступ.

Така схема дає змогу реалізувати автоматичне відкривання залежно від близькості пристрою. Тобто замок може не просто визначати, чи є поблизу авторизований смартфон, а й перевіряти його точне розташування.

За даними pdfu, цифрова клавіатура замка може повертатися назовні. У комплекті також є спеціальний поворотний штифт, який дозволяє обмежити рух механізму в один бік, щоб він не вдарявся об сусідню стіну.

Серед налаштувань передбачені керування світловим кільцем сенсорної панелі, звукове попередження "Door Left Audio Alarm" та регулювання гучності звуків замка.

Також заявлені автоматичне відкривання, відкривання дотиком, аварійне живлення та головні коди доступу. У комплекті будуть два механічні ключі. Замок сумісний із кріпленнями розміром 60,3 та 69,9 міліметра.

Це лише частина нової лінійки

Три пристрої, які вже вдалося побачити у документах FCC, є лише частиною ширшої серії. Загалом LG нібито готує сім продуктів, створених за участі Apple.

До решти пристроїв мають увійти дротовий відеодзвінок, внутрішня камера безпеки, зовнішня камера безпеки та камера з прожектором.

При цьому LG займатиметься продажем аксесуарів під власним брендом, а також їхнім виробництвом і підтримкою. Apple, за наявною інформацією, допомагає формувати дизайн, функціональність та інженерну частину продуктів. Для Apple така модель співпраці може стати способом швидше розширити власну екосистему розумного дому, не беручи на себе виробництво та післяпродажне обслуговування всіх пристроїв.

У компаній вже є досвід спільної роботи. Раніше LG випускала монітори UltraFine 4K та 5K, розроблені для використання з комп'ютерами Mac. Сама LG також активно розвиває напрямок розумного дому. У 2024 році компанія придбала 80% компанії Athom, яка розробила платформу Homey для керування пристроями розумного дому.

Apple готує масштабне розширення домашньої екосистеми

Нова співпраця з LG вписується у ширші плани Apple щодо розвитку пристроїв для дому. Компанія, за наявними даними, готує новий домашній хаб, Apple TV 4K та HomePod mini. Їхня презентація очікується 13 жовтня.

У довгостроковій перспективі Apple також працює над дорожчим домашнім хабом із дисплеєм, встановленим на роботизованій конструкції. Окремо компанія розробляє власну камеру та сенсор для безпеки дому на основі штучного інтелекту.

Останні пристрої відрізнятимуться від продуктів LG і, за попередньою інформацією, мають вийти у 2027 році. Таким чином, Apple одночасно розвиває власні домашні пристрої та формує ширшу екосистему через партнерство з LG. Якщо плани компаній реалізуються, користувачі отримають цілу серію аксесуарів, здатних працювати разом у межах сучасної системи розумного дому.