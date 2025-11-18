Теперь в десять раз точнее: марсианский спутник сузил траекторию кометы 3I/ATLAS

Европейское космическое агентство сделало значительный прорыв в изучении межзвездного объекта 3I/ATLAS. Благодаря данным, полученным с марсианского орбитального аппарата, ученым удалось с необычайной точностью определить будущую траекторию кометы, которая скоро покинет нашу Солнечную систему. Это открывает новые возможности для ее исследования в ближайшие месяцы.

Что узнали о 3I/ATLAS на этот раз?

Комета 3I/ATLAS, третий обнаруженный межзвездный объект в истории наблюдений, привлекла внимание ученых с момента ее открытия в начале июля. Двигаясь со скоростью более 210 000 километров в час, она имеет несколько странных характеристик, в частности слишком раннее испарение химических элементов и загадочный "антихвост", что даже породило слухи о ее искусственном происхождении, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ключевым моментом в исследовании кометы стало ее сближение с Марсом 3 октября, когда она прошла на расстоянии около 30 миллионов километров от Красной планеты. В это время орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter смог сделать чрезвычайно детализированные снимки объекта. Анализ этих данных позволил ученым улучшить прогнозы относительно траектории выхода 3I/ATLAS из Солнечной системы с неожиданным успехом.

Хотя изначально исследователи ожидали лишь незначительного улучшения, результат оказался впечатляющим – точность выросла в десять раз.

Этот прорыв позволяет астрономам увереннее нацеливать телескопы для более детального изучения кометы.

Ранее для отслеживания 3I/ATLAS использовали только наземные обсерватории и космические аппараты на орбите Земли. Использование данных с Марса позволило применить метод "триангуляции", подобный тому, как правоохранители отслеживают мобильные телефоны с помощью нескольких башен, что значительно повысило точность определения местонахождения.

Задача была не из легких, ведь камера аппарата ExoMars разработана для фотографирования поверхности Марса, а не космических объектов. Этот метод настолько сложный, но настолько особенный, что данные, полученные с орбитального аппарата другой планеты, были впервые в истории приняты в базу данных Центра малых планет Международного астрономического союза.

Что дальше?

Хотя теперь мы имеем более точные данные о траектории кометы, в итоге для нас ничего не меняется, ведь 3I/ATLAS так же направляется к границам Солнечной системы, чтобы в какой-то момент покинуть ее пределы.

ЕКА планирует повторить свой недавний успех, использовав свой аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) для наблюдения за кометой в этом месяце.

Также рассматривается возможность, что аппараты Hera и Europa Clipper смогут пройти через хвост кометы.

Между тем аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter также сделал снимки, которые потенциально могут стать лучшими изображениями 3I/ATLAS, но они еще не опубликованы. Уже известно, что 19 ноября NASA проведет мероприятие, на котором будет опубликовано множество снимков 3I/ATLAS, собранных наземными телескопами и космическими аппаратами, поддерживаемых агентством, пишет ScienceAlert. Будут ли среди них снимки Mars Reconnaissance Orbiter, сейчас неизвестно.

Напомним, ближайшее к Земле комета 3I/ATLAS подойдет 19 декабря на расстояние 270 миллионов километров.