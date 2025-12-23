Человечество могло бы "оседлать" межзвездную комету 3I/ATLAS для достижения невиданных границ вселенной

Загадочный космический объект 3I/ATLAS совершил свое максимальное сближение с нашей планетой, так и не обнаружив признаков инопланетного разума, на которые надеялись некоторые астрономы. Однако это событие натолкнуло ученых на другую смелую идею: использовать огромную скорость таких "пришельцев" для доставки сообщений от человечества в глубокий космос значительно эффективнее, чем это делают современные зонды.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, третий в истории идентифицированный гость из-за пределов нашей системы, 19 декабря прошел мимо Земли на расстоянии примерно 269 миллионов километров. Астрономы, которые наблюдали за ним с помощью телескопов Hubble и сети ATLAS, подтвердили его кометную природу, рассказывает 24 Канал.

Снимки зафиксировали характерную "кому" – туманную оболочку изо льда и пыли, окружающую ядро и светящуюся зловещим голубым светом. А тем временем NASA поставило окончательную точку в вопросе происхождения 3I/ATLAS, обнародовав все известные данные, собранные несколькими инструментами.

Для гарвардского астронома Ави Леба, известного своими экзотическими гипотезами, этот пролет стал определенным разочарованием. В своем блоге на платформе Medium он отметил, что объект "проигнорировал Землю", не обнаружив никакой активности, которую можно было бы ожидать от инопланетного корабля.

Однако это натолкнуло ученого на новую концепцию: если мы не можем найти пришельцев, мы можем использовать комету, как транспорт.

Возможно ли догнать комету 3I/ATLAS ради науки?

Леб предложил идею "оседлать" такие объекты. Поскольку 3I/ATLAS движется с бешеной скоростью около 60 километров в секунду, он покинет Солнечную систему значительно быстрее, чем любой рукотворный аппарат. Так что, если очень коротко, то ответ – ни, догнать 3I/ATLAS невозможно.

Для сравнения: зондам "Вояджер-1" и "Вояджер-2", несущим "Золотые пластинки" с посланием для внеземных цивилизаций, понадобится еще около 28000 лет, чтобы выйти за пределы Облака Оорта (границы Солнечной системы) в настоящее межзвездное пространство.

И хоть догнать такую же именно эту комету уже не получится, следующий аналогичный объект можно было бы попытаться перехватить. Использование такого естественного ускорителя вроде 3I/ATLAS позволило бы достичь этой цели уже к 10000 году нашей эры, сократив время ожидания втрое (и это все еще слишком долго для нашей цивилизации).

Как отправить "послание в бутылке" в другие миры?

Чтобы закрепить "послание в бутылке" на поверхности такого объекта, ученые рассматривают несколько футуристических сценариев: от использования мощных лазеров для гравировки информации на поверхности до запуска специальных миссий-перехватчиков, которые физически крепили миниатюрные носители данных к небесному телу.

Кроме логистических перспектив, 3I/ATLAS интересен и своим составом. Наблюдения телескопа ALMA в Чили обнаружили в его составе метанол и цианистый водород – химические соединения, которые считаются строительными блоками жизни.

Это подпитывает теорию панспермии, согласно которой подобные путешественники могли занести жизнь на Землю миллиарды лет назад. Том Статлер из NASA признался, что мысль о происхождении этого объекта из более древней планетарной системы вызывает у него "мурашки по коже", пишет Futurism.

Между тем Ави Леб считает, что человечество должно взять инициативу в свои руки, чтобы "завоевать уважение у Молочного Пути". Сам ученый заявил, что если бы имел возможность, то охотно отправил бы собственные останки в такое путешествие, чтобы они стали вечными путешественниками межзвездного пространства.

Где сейчас находится 3I/ATLAS?

Путешествие 3I/ATLAS по нашей системе еще не завершено. 16 марта 2026 года он приблизится к Юпитеру на расстояние 53,6 миллионов километров. Это даст еще один шанс исследовать его, в частности с помощью данных зонда JUICE Европейского космического агентства, который уже зафиксировал потерю массы объекта из-за нагрева Солнцем.