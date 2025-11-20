Специальное мероприятие посвященное последним открытием о комете 3I/ATLAS было проведено американским космическим ведомством вечером 19 ноября, рассказывает 24 Канал. Вместе с тем на отдельной странице NASA агентство представило последние данные, собранные с помощью 9 космических инструментов, которые изучали объект в течение длительного срока наблюдения.

Смотрите также NASA показало захватывающие фото 3I/ATLAS с орбиты Марса и поделилось новыми деталями о комете

Почему ученые уверены, что это не космический корабль?

Появление любого объекта из-за пределов Солнечной системы неизбежно вызывает волну спекуляций, что напоминает ситуацию с первым межзвездным гостем Оумуамуа в 2017 году.

Тогда отсутствие видимого хвоста и странное ускорение заставили некоторых ученых предположить, что это может быть световой парус или зонд. Однако в случае с 3I/ATLAS ситуация совсем другая, и в NASA решили не затягивать с объяснениями, чтобы избежать распространения псевдонаучных теорий.

Заместитель администратора NASA Амит Кшатрия начал обсуждение с прямого заявления: "Я хотел бы опровергнуть эти слухи. Я думаю, важно, чтобы мы поговорили об этом. Этот объект – комета".

По его словам, все данные, собранные флотилией космических аппаратов, указывают на то, что тело выглядит и ведет себя исключительно как природный объект.

Главным аргументом против теории "корабля" является активность самой кометы. В отличие от сухого и загадочного Оумуамуа, 3I/ATLAS демонстрирует четкие признаки дегазации. Телескопы зафиксировали наличие комы и хвоста, а спектральный анализ обнаружил в ее составе водород, углерод и циан. Это типичный набор для "грязной снежки", из которых состоят все известные кометы.



3I/ATLAS комета, а не корабль пришельцев / Фото NASA

Кроме того, "негравитационное ускорение", которое часто становится аргументом уфологов, в этом случае имеет простое объяснение. Когда лед на поверхности ядра нагревается Солнцем и превращается в газ, возникает реактивная тяга, которая немного меняет траекторию движения. Это естественный ракетный эффект, а не работа инопланетных двигателей, ScienceAlert.

Кшатрия отметил, что хотя комета и является "чужой" (прилетела из другой звездной системы), она подчиняется тем же законам физики и имеет такое же химическое строение, что и объекты нашей системы. Поэтому 3I/ATLAS – это увлекательный объект для астрономии, но не для контакта с другим разумом.

Запись трансляции NASA – смотрите видео:

Почему все говорят о комете 3I/ATLAS?

3I/ATLAS действительно уникальное космическое тело. Она является одним из трех межзвездных космических объектов за всю историю наблюдений, которые посещали нашу Солнечную систему – буквально "гостя из других миров".

Пока комета не достигла перигелия и не не вышла из-за Солнца, ее наблюдение было ограниченным, а поведение не до конца понятным, что вызвало немало спекуляций о ее происхождении вплоть до совсем "смелых" теорий о том, что это технологический объект созданный пришельцами, который имеет враждебные намерения в отношении нас.

Посреди всего одним из самых интересных фактов является то, что комета 3I/ATLAS одноразовый гость, а это означает, что она никогда не вернется после того, как выйдет за пределы Солнечной системы.

Однако она еще долго будет доступной для исследования, а 19 декабря 2025 года комета приблизится к Земле на кратчайшую дистанцию и за этим можно будет наблюдать онлайн благодаря трансляции Virtual Telescope.