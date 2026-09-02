Acer представила портативную консоль, которая за считанные секунды превращается в крошечный ноутбук

Портативные игровые компьютеры постепенно выходят за рамки обычных консолей. Компания Acer представила необычное устройство, которое может менять свою конструкцию и сочетать в себе возможности для игр и работы.

Компания Acer представила необычное концептуальное устройство Project DualPlay Mini, которое сочетает в себе портативную игровую консоль и компактный ноутбук. Об этом пишет Digitaltrends.

Как игровая консоль превращается в ноутбук?

Главная особенность новинки – конструкция, способная физически менять форму устройства. В обычном режиме Project DualPlay Mini выглядит как портативный игровой компьютер с дисплеем и встроенными элементами управления. Однако специальный механизм позволяет трансформировать его в небольшой ноутбук с физической клавиатурой.

Концепт Acer продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине. Устройство оснащено 8-дюймовым дисплеем. По бокам экрана расположены традиционные элементы управления, характерные для портативных игровых консолей.

По замыслу Acer, пользователь может играть на Project DualPlay Mini как на обычном портативном устройстве. Но после трансформации конструкция открывает совершенно иной способ использования гаджета. Компания фактически пытается объединить в одном компактном устройстве две категории техники – портативный игровой компьютер и Windows-компьютер для работы.

Поворотный механизм открывает клавиатуру

Самым интересным элементом Project DualPlay Mini стал механизм с возможностью переворачивания и поворота конструкции. В режиме портативной консоли пользователь получает привычное расположение элементов управления по обе стороны от 8-дюймового дисплея.

Однако после трансформации под экраном появляется физическая клавиатура с подсветкой. Таким образом, одно и то же устройство можно использовать в различных сценариях.

Acer отмечает, что встроенные игровые элементы управления лучше всего подходят для игр, где не требуется чрезвычайно высокая точность ввода. В то же время клавиатура может оказаться более полезной для жанров, где скорость и точность нажатия клавиш имеют большое значение. Прежде всего речь идет о шутерах от первого лица и MOBA-играх.

В таком формате Project DualPlay Mini может стать альтернативой портативному компьютеру для тех, кто не хочет постоянно носить с собой отдельно консоль и ноутбук.

Можно ли работать на 8-дюймовом ноутбуке?

Игры – не единственное назначение нового концепта Acer. Компания также предусмотрела возможность подключения Project DualPlay Mini к внешнему дисплею. Теоретически это позволяет использовать устройство как полноценный компьютер для выполнения различных рабочих задач.

В таком сценарии компактный гаджет можно носить с собой, а дома или в офисе подключать к большому экрану. Однако использование самого устройства в качестве ноутбука вызывает определенные вопросы.

8-дюймовый дисплей и очень компактная клавиатура могут быть достаточными для быстрого ответа на электронное письмо или внесения небольших изменений в документ.

Однако длительная работа с текстами на столь маленькой клавиатуре вряд ли будет комфортной для большинства пользователей. Именно поэтому концепция Acer выглядит прежде всего как попытка максимально расширить возможности портативного игрового компьютера, а не создать полноценную замену традиционному ноутбуку.

Что известно о характеристиках Project DualPlay Mini?

Acer пока раскрыла очень мало технических характеристик нового устройства.

Компания подтвердила лишь то, что Project DualPlay Mini использует процессор Intel. Конкретную модель процессора производитель не назвал. Также Acer не сообщила информацию об объеме оперативной памяти, емкости накопителя и других ключевых характеристиках.

По информации Notebookcheck, одним из возможных вариантов может быть чип Intel Arc серии G3. В то же время не исключается использование обычного процессора семейства Panther Lake.

За охлаждение устройства отвечают два вентилятора. Один из них – металлический вентилятор Acer Predator AeroBlade. Отсутствие подробных характеристик пока не позволяет оценить реальную производительность Project DualPlay Mini или сравнить его с другими портативными игровыми компьютерами.

Acer пока не собирается продавать это устройство

Самое важное уточнение заключается в том, что Project DualPlay Mini на данный момент не является готовым коммерческим продуктом. Acer прямо называет его proof of concept – демонстрацией технологической идеи и возможностей конструкции.

Компания не объявила дату начала продаж и не подтвердила, что устройство вообще когда-нибудь появится в магазинах. Поэтому пока нет информации о его будущей цене, окончательных технических характеристиках или возможных конфигурациях.

Project DualPlay Mini не стал первым устройством, которое пытается объединить портативный компьютер и ноутбук. Ранее компании Ayaneo, OneXPlayer и GPD также экспериментировали с гибридными устройствами.

Однако подход Acer отличается конструкцией. Вместо простого подключения внешней клавиатуры или использования дополнительных аксессуаров компания решила физически трансформировать само устройство.

Портативные консоли больше не хотят быть просто консолями

Появление Project DualPlay Mini хорошо демонстрирует, как меняется рынок портативных игровых компьютеров.

Современные устройства этого класса постепенно перестают позиционироваться исключительно как альтернатива традиционным консолям. Производители пытаются превратить их в универсальные компьютеры, которые могут запускать игры, работать с программами и выполнять повседневные задачи.

Концепция Acer доводит эту идею до логического предела. Вместо того чтобы носить с собой отдельную портативную консоль и ноутбук, пользователь теоретически может получить одно устройство, выполняющее обе функции.

Захотят ли люди печатать большие тексты на клавиатуре устройства с 8-дюймовым экраном – вопрос открытый. Однако Project DualPlay Mini демонстрирует важную тенденцию: портативные игровые компьютеры постепенно превращаются в отдельную категорию универсальных устройств.

И хотя разработка Acer пока остается лишь концептом, ее появление демонстрирует, что производители продолжают искать новые способы сделать один компактный гаджет заменой сразу нескольким устройствам.