Компания OpenAI показала новый набор инструментов под названием AgentKit, призванный упростить и ускорить процесс создания и запуска сложных ИИ-агентов. Этот шаг может кардинально изменить подход к разработке корпоративных автономных систем, делая их более доступными для широкого круга компаний и разработчиков.

Что такое AgentKit?

Сегодня создание ИИ-агентов является достаточно сложным процессом, требующим от разработчиков объединять разрозненные инструменты, писать код для оркестрации, создавать собственные коннекторы и вручную настраивать системы оценки производительности. AgentKit, анонсированный на мероприятии Dev Day, устраняет эту проблему, предлагая единую платформу со всеми необходимыми компонентами "под ключ", пишет 24 Канал со ссылкой на OpenAI.

Ключевым элементом набора является Agent Builder – визуальный конструктор, который позволяет проектировать логику работы агентов с помощью простого перетаскивания блоков, как это сегодня работает в сервисе n8n и подобных. Сэм Альтман сравнил его с "Canva для создания агентов", подчеркивая скорость и интуитивность процесса.



Такой интерфейс будет знаком каждому, кто когда-то работал в n8n / Фото OpenAI

Этот инструмент поддерживает версионность, предварительный просмотр и предоставляет готовые шаблоны, что значительно ускоряет итерации. Благодаря визуальному интерфейсу к процессу могут участвовать не только инженеры, но и менеджеры продуктов и юристы. Например, компания Ramp смогла создать агента для закупок за несколько часов вместо месяцев, а японская LY Corporation разработала рабочего ассистента менее чем за два часа.

Другим важным компонентом является ChatKit – инструментарий для быстрой интеграции чат-интерфейсов в любое приложение или веб-сайт. Он позволяет разработчикам не тратить недели на создание собственного фронтенда, а вместо этого встроить готовое решение, которое можно полностью настроить под брендинг и уникальные потребности продукта. Компания Canva, используя ChatKit, сэкономила более двух недель разработки и интегрировала агента поддержки для своего сообщества менее чем за час.

Для безопасного подключения агентов к внутренним и сторонним системам, например Google Drive, Microsoft Teams или Dropbox, OpenAI представила Connector Registry. Это централизованная панель, где администраторы могут управлять доступом к данным, обеспечивая контроль и безопасность. Дополнительный уровень защиты предоставляет Guardrails – модульная система безопасности с открытым кодом, которая помогает предотвратить злонамеренное поведение, утечки персональных данных и другие риски.

Для оценки и повышения надежности агентов были расширены возможности инструмента Evals. Теперь разработчики могут создавать наборы данных для тестирования, проводить пошаговую оценку сложных рабочих процессов, автоматически оптимизировать подсказки и даже оценивать производительность моделей от сторонних провайдеров непосредственно на платформе OpenAI. Один из клиентов компании сообщил, что благодаря этим инструментам время разработки сократилось на 50%, а точность работы агента выросла на 30%.

Доступность

Сейчас ChatKit и обновленный Evals являются общедоступными, тогда как Agent Builder и Connector Registry находятся в стадии бета-тестирования. Все эти инструменты входят в стоимость стандартного тарифа API, пишет TechCrunch.

Точная дата полноценного запуска пока неизвестна.

Последствия

Этот релиз без преувеличения убьет несколько десятков стартапов и, возможно, украдет у n8n тысячи клиентов, поскольку AgentKit фактически дублирует его функционал. Если сегодня компании покупают очень недешевую подписку на n8n, Make, Zapier и другие, то теперь автоматизация входит в набор функций ChatGPT, к которому они и так обращались через все эти сервисы.