Opera впервые показала Neon в мае, а теперь открывает доступ для участников списка ожидания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Opera.

Что умеет новый браузер Neon?

В отличие от классических браузеров, Neon использует AI для выполнения действий непосредственно в рабочем окне. Он может открывать и закрывать вкладки, сравнивать данные из разных источников и даже завершать онлайн-транзакции от имени пользователя.

Ключевая функция Neon – Tasks. Она создает изолированные рабочие пространства для различных проектов, чтобы избежать путаницы между ними. Например, можно одновременно планировать путешествие и исследовать покупки, не смешивая контексты.

Еще одна особенность – Cards. Это набор готовых инструкций, которые можно комбинировать для создания сложных AI-запросов. Карточки работают как "блоки": пользователь может быстро собрать запрос на сравнение товаров или структурировать заметки после встречи, используя варианты "ключевые решения", "задачи" и "фоллоу-апы". Карточки можно создавать самостоятельно или брать готовые из библиотеки встроенного магазина.

Наиболее амбициозная функция – Neon Do. Она позволяет браузеру самостоятельно переходить по сайтам, заполнять формы и собирать данные в пределах сессии пользователя. В отличие от облачных аналогов, Neon Do работает локально, поэтому сохраняет приватность логинов и позволяет в любой момент приостановить или перехватить управление.

Neon позиционируют как конкурента другим "умным" браузерам – Comet Browser от Perplexity и Dia Browser от The Browser Company. В то же время Opera отмечает, что Neon не заменит основной браузер компании, хотя некоторые его возможности могут впоследствии появиться в стандартной Opera.

Как работает "личный секретарь" от ChatGPT?

OpenAI представила ChatGPT Pulse – новую функцию для мобильных пользователей Pro-подписки, которая формирует персонализированные утренние сводки. Она учитывает историю чатов и интеграции с Gmail и Google Calendar, чтобы помочь пользователям организовать свой день.

Функция пока доступна только владельцам подписки Pro за 200 долларов в месяц, но в ближайшее время ее планируют открыть и для подписчиков Plus (20 долларов в месяц). Интеграции с Gmail и Google Calendar можно подключить вручную в настройках, поскольку по умолчанию они выключены.