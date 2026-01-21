Искусственный интеллект сеет хаос мошенничеством и заставляет людей тратить больше

Мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта становятся серьезной финансовой проблемой для малого бизнеса. Компании все чаще терпят убытки от кибератак, а расходы на восстановление все чаще перекладываются на клиентов в виде более высоких цен и дополнительных сборов.

Согласно новому опросу Identity Theft Resource Center, кибермошенничество стало массовым явлением для малого бизнеса. Четыре из пяти компаний сообщили, что подверглись киберинцидентам или взломам в течение последнего года. Среди тех, кто пострадал, 41% заявили, что причиной последней атаки был именно искусственный интеллект. Об этом сообщает Digital Trends.

Как ИИ-мошенничество бьет по бизнесу и покупателям?

Проблема заключается не только в количестве атак, но и в их качестве. Инструменты на основе AI помогают мошенникам создавать электронные письма, счета и сообщения, которые выглядят убедительно и часто имитируют реальных поставщиков или деловых партнеров. В отчете TechXplore такие схемы называют более правдоподобными, чем когда-либо прежде, из-за чего бизнесу сложнее обнаружить обман до того, как деньги будут потеряны.

Малые компании находятся в зоне особого риска, поскольку обычно не имеют отдельных команд по кибербезопасности. Успешная атака может привести к серьезным финансовым потерям. Один из экспертов, цитируемых в отчете, отмечает, что такие убытки уже не являются единичными или незначительными, и предприниматели вынуждены принимать болезненные решения, чтобы удержать бизнес на плаву.

Последствия этих решений часто ощущают клиенты. Чтобы компенсировать потерянные средства, компании повышают цены, сокращают объем услуг или вводят дополнительные платежи. Как отмечается в отчете, стоимость киберпреступлений все чаще перекладывается чаще перекладывается на покупателей, которые даже не подозревают об этом. Люди могут не знать, что высокая сумма в чеке или задержка с обслуживанием связаны со взломом, который произошел несколько недель назад.

Как пишет Fortune, AI уже использовали и в других массовых схемах. Мошенники воспользовались ажиотажем вокруг чат-ботов и заставили тысячи пользователей загружать фейковые приложения ChatGPT и платить за подписку,, которая не имела никакого реального сервиса. Впоследствии OpenAI была вынуждена усилить борьбу с использованием своих инструментов для мошенничества.

Отчет также подчеркивает, что AI значительно снизил порог входа для преступников. Готовые наборы для кибермошенничества продаются по цене, соизмеримой с подпиской на стриминговый сервис, что позволяет даже неопытным злоумышленникам запускать масштабные кампании и атаковать больше компаний одновременно.

Для потребителей это влияние является косвенным, но ощутимым. Даже если человек сам не стал жертвой обмана, он может столкнуться с его последствиями при оплате покупок. По мере роста AI-мошенничества скрытая цена киберпреступлений все чаще становится частью повседневных расходов.