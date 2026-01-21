Штучний інтелект сіє хаос шахрайством і змушує людей тратити більше

Шахрайські схеми з використанням штучного інтелекту стають серйозною фінансовою проблемою для малого бізнесу. Компанії дедалі частіше зазнають збитків від кібератак, а витрати на відновлення все частіше перекладаються на клієнтів у вигляді вищих цін і додаткових зборів.

Згідно з новим опитуванням Identity Theft Resource Center, кібершахрайство стало масовим явищем для малого бізнесу. Чотири з п'яти компаній повідомили, що зазнали кіберінцидентів або зламів протягом останнього року. Серед тих, хто постраждав, 41% заявили, що причиною останньої атаки був саме штучний інтелект. Про це повідомляє Digital Trends.

Як ШІ-шахрайство б'є по бізнесу і покупцях?

Проблема полягає не лише в кількості атак, а й у їхній якості. Інструменти на основі AI допомагають шахраям створювати електронні листи, рахунки та повідомлення, які виглядають переконливо і часто імітують реальних постачальників або ділових партнерів. У звіті TechXplore такі схеми називають більш правдоподібними, ніж будь-коли раніше, через що бізнесу складніше виявити обман до того, як гроші будуть втрачені.

Малі компанії перебувають у зоні особливого ризику, оскільки зазвичай не мають окремих команд із кібербезпеки. Успішна атака може призвести до серйозних фінансових втрат. Один з експертів, цитованих у звіті, зазначає, що такі збитки вже не є поодинокими чи незначними, і підприємці змушені ухвалювати болючі рішення, щоб утримати бізнес на плаву.

Наслідки цих рішень часто відчувають клієнти. Щоб компенсувати втрачені кошти, компанії підвищують ціни, скорочують обсяг послуг або вводять додаткові платежі. Як зазначається у звіті, вартість кіберзлочинів дедалі частіше перекладається на покупців, які навіть не підозрюють про це. Люди можуть не знати, що вища сума в чеку чи затримка з обслуговуванням пов'язані зі зламом, який стався кілька тижнів тому.

Як пише Fortune, AI вже використовували і в інших масових схемах. Шахраї скористалися ажіотажем навколо чат-ботів і змусили тисячі користувачів завантажувати фейкові застосунки ChatGPT та платити за підписку, яка не мала жодного реального сервісу. Згодом OpenAI була змушена посилити боротьбу з використанням своїх інструментів для шахрайства.

Звіт також підкреслює, що AI значно знизив поріг входу для злочинців. Готові набори для кібершахрайства продаються за ціною, співмірною з підпискою на стримінговий сервіс, що дозволяє навіть недосвідченим зловмисникам запускати масштабні кампанії та атакувати більше компаній одночасно.

Для споживачів цей вплив є непрямим, але відчутним. Навіть якщо людина сама не стала жертвою обману, вона може зіткнутися з його наслідками під час оплати покупок. У міру зростання AI-шахрайства прихована ціна кіберзлочинів дедалі частіше стає частиною повсякденних витрат.