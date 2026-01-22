YouTube позволит создавать Shorts вашему цифровому двойнику

YouTube готовит новые инструменты на основе искусственного интеллекта для создания контента. Платформа планирует позволить авторам снимать Shorts с использованием собственного AI-образа, параллельно усиливая борьбу с дипфейками и некачественным автоматически сгенерированным видео.

YouTube продолжает интегрировать искусственный интеллект в процесс создания контента. Генеральный директор платформы Нил Мохан объявил, что уже в этом году авторы смогут создавать Shorts с использованием собственной AI-"копии" – без необходимости записывать реальное видео. Об этом пишет Cnet.

Зачем YouTube добавляет AI-образы авторам?

По словам Мохана, новые инструменты позволят не только генерировать видео с цифровым образом автора, но и создавать игры по текстовому описанию и экспериментировать с музыкой. Он отметил, что YouTube рассматривает искусственный интеллект как средство творческого самовыражения, а не как замену человеческой креативности.

Формат Shorts остается ключевым для платформы – короткие видео ежедневно набирают около 200 млрд просмотров. В то же время YouTube пока не раскрывает, как именно новый AI-инструмент будет интегрирован в существующую экосистему Shorts.

Развитие AI-функций происходит на фоне конкуренции с TikTok. В сентябре Google объявила об интеграции генеративной модели Veo 3 в YouTube Shorts, что позволило создавать AI-видео без участия реальных съемок.

Как пишет Techcrunch, несмотря на открытость к новым технологиям, YouTube ограничивает использование чужих образов. Платформа уже ввела систему распознавания лиц и голосов, которая должна предотвращать несанкционированное копирование внешности или голоса других авторов.

Отдельное внимание компания уделяет борьбе с дипфейками и низкокачественным AI-контентом. Мохан признает, что отличить реальное видео от сгенерированного становится все сложнее, особенно когда речь идет о манипулятивных роликах. Для этого YouTube усиливает механизмы модерации, опираясь на уже имеющиеся системы противодействия спаму, кликбейту и повторяющемуся контенту.