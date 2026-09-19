Какие преимущества вы получите, если перейдете с AirPods 4 на новые AirPods 5

Компания Apple представила новое поколение своих базовых наушников – AirPods 5. Модель получила активное шумоподавление по более низкой цене, улучшенную защиту от пыли и воды, а также существенные улучшения звучания.

Новый уровень шумопоглощения и качество звука

Главный сюрприз презентации заключается в том, что купертиновцы сделали систему активного шумопоглощения базовой функцией для всей линейки AirPods 5. Раньше покупателям приходилось платить 179 долларов за версию AirPods 4 с этой технологией, а теперь базовую новинку продают за 129 долларов, пишет 24 Канал.

Разработчики утверждают, что новая система шумоподавления работает на 50 процентов эффективнее, чем у предыдущего поколения, благодаря новым алгоритмам и акустической архитектуре.

Инженеры обновили внутреннюю конструкцию наушников, использовав многопортовую систему на основе AirPods Pro 3 и адаптивный эквалайзер следующего поколения.

Новые наушники обеспечивают более насыщенный и детализированный звук для самых разных форм ушей,

– прокомментировали представители компании Apple.

Также разработчики сделали режим прозрачности более естественным, что позволяет отчетливее слышать голоса и окружающие звуки.

Защита от воды и различия между версиями

Компания существенно повысила надежность устройства, повысив класс защиты от воды, пыли и пота с IP54 в AirPods 4 до IP57 в AirPods 5. На рынок выходят две модификации новинки: базовая за 129 долларов и расширенная за 149 долларов.

Базовая версия за 129 долларов обеспечивает 4 часа работы с включенным шумоподавлением на одном заряде, что соответствует показателям предшественника. В то же время версия за 149 долларов обеспечивает дополнительный час работы, гарантируя 5 часов автономности с активным шумоподавлением и в общей сложности до 22 часов вместе с чехлом.

Несмотря на небольшую разницу в цене в 20 долларов, именно эта модель предлагает покупателям беспроводную зарядку, встроенный в чехол динамик для поиска через систему "Локатор" и удобный жест проведения по ножке для регулировки громкости.