Новые AirPods 5 против прошлогодних AirPods Pro 3: как сравниваются две модели наушников Apple

Презентация AirPods 5 с активным шумоподавлением вызвала фурор в соцсетях, ведь в этом году компания Apple стерла грань между обычными и премиальными наушниками. Теперь покупатели задаются вопросом, есть ли смысл тратить вдвое больше на AirPods Pro 3

Флагманские функции за половину цены

Базовая модель AirPods 5 за 129 долларов получила активное шумоподавление, защиту от пыли и воды по стандарту IP57, а также удобное управление громкостью с помощью свайпов по ножке. Ранее такими возможностями обладали только дорогие устройства линейки Pro. В то же время флагманские AirPods Pro 3 стоят 249 долларов, предлагая вдвое большее время работы с включенным шумоподавлением и расширенные датчики здоровья, пишет 24 Канал.

Главное отличие между моделями заключается в форме и акустической конструкции. AirPods 5 сохраняют открытый дизайн без силиконовых амбушюр. Из-за этого внешние звуки проникают в ухо, несмотря на работу микрофонов и процессора.

В свою очередь, AirPods Pro 3 создают плотную изоляцию в ушном канале. Представители Apple заявили, что благодаря физической заглушке модель Pro 3 обеспечивает в три раза более эффективное активное шумоподавление.

Автономность, зарядка и степень защиты

Помимо шумоподавления, более дорогие AirPods Pro 3 превосходят базовую версию по автономности. Флагманские наушники работают до 8 часов от одного заряда с включенным шумоподавлением, тогда как AirPods 5 выдерживают всего 4 часа. Общее время работы с футляром составляет 24 часа против 20 часов соответственно. К тому же футляр AirPods Pro 3 изначально поддерживает беспроводную зарядку, а владельцам AirPods 5 придется доплатить за такую опцию 20 долларов.

Эксклюзивные технологии линейки Pro

Разработчики добавили в флагманскую модель датчик измерения пульса, который интегрируется с приложением Fitness. Также AirPods Pro 3 обладают уникальными функциями защиты слуха, проверки слуховых возможностей и режимом слухового аппарата. В базовой версии этих датчиков нет.

Обе новинки имеют одинаковый уровень защиты от влаги и пыли IP57, что позволяет погружать устройства в воду.

Какую модель выбрать покупателю

Аналитики считают AirPods 5 бесспорным лидером по соотношению цены и качества, поскольку они обеспечивают около 75% возможностей флагмана за половину его стоимости. В то же время AirPods Pro 3 остаются лучшим выбором для пользователей, которым нужны максимальная звукоизоляция, длительная автономность и медицинские функции.