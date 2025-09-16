Администрация Дональда Трампа запустила программу пилотных испытаний электрических и гибридных аэротакси. Ее цель - позволить компаниям начать тестовые полеты с пассажирами или грузом еще до официальной сертификации Федерального авиационного управления.

Правительство США открыло путь для ограниченных операций электрических и гибридных воздушных такси. Новый пилотный проект предусматривает, что компании смогут осуществлять полеты с грузами или пассажирами еще до того, как их аппараты получат полную сертификацию Федерального авиационного управления (FAA). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какой будет программа испытаний аэротакси?

Это решение должно ускорить развитие авиационных технологий нового поколения – летательных аппаратов, которые взлетают вертикально, как вертолеты, а в воздухе переходят в режим самолета.

Сертификация FAA является сложным и длительным процессом, что может занимать годы. Некоторые компании работают над созданием аэротакси более десятилетия, однако ни один аппарат еще не получил разрешения на коммерческие перевозки. Первая сертификация ожидается не ранее чем через год.

Министр транспорта США Шон Д. Даффи заявил, что страна стремится стать мировым лидером в сфере транспортных инноваций. По его словам, программа поможет создать качественные рабочие места и позволит компаниям безопасно протестировать развертывание новых летательных аппаратов.

Пилотные проекты предусмотрены исполнительным указом Дональда Трампа, подписанным в июне для развития дронов и аэротакси. Минимум пять таких проектов будут выбраны по согласованию с FAA, а заявки нужно подать до середины декабря. Участие смогут принимать только государственные, местные, племенные и территориальные правительства в сотрудничестве с частными компаниями. Каждая заявка должна включать план безопасности, маршруты полетов и другие детали. Срок действия программы составит три года от начала первого проекта.

Аэротакси рассматриваются как решение для различных задач: перевозки пассажиров из городов в аэропорты, транспортировки людей и грузов в сельской местности. Большинство таких аппаратов работают на аккумуляторах, однако есть и гибридные модели для дальних маршрутов. В то же время военные уже тестируют подобные технологии без необходимости в сертификации FAA.

Грег Боулз, главный политический директор Joby Aviation из Калифорнии, подчеркнул, что компания более 15 лет развивает технологию и готова начать ранние операции. Joby, которую поддерживают Toyota, Uber и Delta Air Lines, является одним из ведущих игроков рынка наряду с Archer Aviation из Сан-Хосе и BETA Technologies из Вермонта.

Компании уже провели сотни испытательных полетов. Например, BETA успешно летала на небольших электропланах в США и Европе, тогда как Joby выполнила перелет между двумя аэропортами Калифорнии. Archer назвала пилотную программу "знаковым моментом" для индустрии, подчеркнув, что она заложит основу для масштабных коммерческих операций в США и за их пределами.

Производство аэротакси также активно разворачивается: Archer строит завод в Джорджии, Joby имеет предприятие в Огайо, а BETA – в Вермонте. Подобные разработки ведутся и в Бразилии, Китае и Европе.

Почему не у всех стартапов с аэротакси получается запускать собственные проекты?

Стартап Hyundai Supernal, разрабатывающий электрические летательные аппараты для городских перевозок, приостановил работу над своим проектом. Причиной стал ряд кадровых проблем, в частности, отставки генерального и технического директоров. Компания, которая планировала запустить коммерческие полеты до 2028 года, сейчас переживает организационный кризис.



Проблемы в Supernal начались еще в прошлом году, когда закрыли новую штаб-квартиру в Вашингтоне. Летом 2024 года десятки работников были сокращены. Несмотря на обещания, полноценный полет аппарата так и не состоялся – проводились лишь ограниченные испытания. Временные обязанности COO выполняет Дэвид Роттблатт, старший директор по развитию бизнеса.

Ситуация с Supernal отражает общие вызовы в сфере городской авиамобильности (eVTOL). В то время как одни игроки, как Joby, привлекают инвестиции, другие – например, Lilium – уже прекратили деятельность.