Supernal, созданный Hyundai Group в 2021 году, планировал запустить сервис городских авиатакси до 2028 года. Однако после первых тестовых полетов, программа неожиданно остановилась. Причиной стали массовые сокращения и отставки ключевых руководителей – генерального директора Джайвона Шина и технического директора Дэвида МакБрайда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Официально компания подтвердила только увольнение Шина. В комментарии для TechCrunch стартап заявил, что новое руководство оценит ситуацию и определит оптимальные сроки продолжения работ, однако о конкретных датах речь не идет.

Проблемы накапливались еще до отставок. В прошлом году Supernal закрыла новую штаб-квартиру в Вашингтоне, а летом 2024-го сократила десятки работников. Несмотря на обещания Шина, первый полноценный полет аппарата так и не состоялся – стартап только проводил ограниченные испытания.

Временно бизнес-операциями компании руководит старший директор по развитию Дэвид Роттблатт, который исполняет обязанности COO. Hyundai заявила, что планирует назначить новое руководство с опытом в сфере городской авиамобильности, чтобы вывести Supernal на новый этап.

Ситуация в Supernal отражает общие трудности отрасли eVTOL. Пока такие игроки, как Joby, привлекают инвестиции и заключают партнерства, другие, например Lilium, уже прекратили деятельность.

Какой еще транспортный стартап пришлось закрыть Hyundai раньше?

Это уже второй футуристический стартап под эгидой Hyundai, который столкнулся с проблемами за последние годы. В 2024 году корейский конгломерат столкнулся с проблемой в своем стартапе по разработке автономных транспортных средств Motional после того, как его партнер Aptiv решил прекратить финансирование совместного предприятия.

Motional тогда сократил около 550 сотрудников, что составляет примерно 40% всего персонала. Изменения коснулись всех команд, включая высшее руководство.

СМИ сообщали, что технологии Motional нуждаются в значительных улучшениях. В то время как главный конкурент Waymo уже предлагает полностью автономные поездки без водителя в таких городах, как Феникс, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Motional до недавнего времени использовал в своих роботакси двух операторов – одного за рулем и второго на пассажирском сиденье.

Согласно официальному заявлению компании, "обновленная стратегия требует оптимизации наших команд, что привело к сокращению штата во всех подразделениях бизнеса".