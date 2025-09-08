Supernal, створений Hyundai Group у 2021 році, планував запустити сервіс міських авіатаксі до 2028 року. Проте після перших тестових польотів, програма несподівано зупинилася. Причиною стали масові скорочення та відставки ключових керівників – генерального директора Джайвона Шина та технічного директора Девіда МакБрайда. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Офіційно компанія підтвердила лише звільнення Шина. У коментарі для TechCrunch стартап заявив, що нове керівництво оцінить ситуацію та визначить оптимальні строки продовження робіт, однак про конкретні дати мова не йде.

Проблеми накопичувалися ще до відставок. Минулого року Supernal закрила нову штаб-квартиру у Вашингтоні, а влітку 2024-го скоротила десятки працівників. Попри обіцянки Шина, перший повноцінний політ апарата так і не відбувся – стартап лише проводив обмежені випробування.

Тимчасово бізнес-операціями компанії керує старший директор із розвитку Девід Роттблатт, який виконує обов’язки COO. Hyundai заявила, що планує призначити нове керівництво з досвідом у сфері міської авіамобільності, щоб вивести Supernal на новий етап.

Ситуація у Supernal відображає загальні труднощі галузі eVTOL. Поки такі гравці, як Joby, залучають інвестиції та укладають партнерства, інші, наприклад Lilium, вже припинили діяльність.

Який ще транспортний стартап довелось закрити Hyundai раніше?

Це вже другий футуристичний стартап під егідою Hyundai, який зіткнувся з проблемами за останні роки. У 2024 році корейський конгломерат зіткнувся із проблемою у своєму стартапі з розробки автономних транспортних засобів Motional після того, як його партнер Aptiv вирішив припинити фінансування спільного підприємства.

Motional тоді скоротив близько 550 співробітників, що становить приблизно 40% усього персоналу. Зміни торкнулися всіх команд, включно з вищим керівництвом.

ЗМІ повідомляли, що технології Motional потребують значних поліпшень. У той час як головний конкурент Waymo вже пропонує повністю автономні поїздки без водія в таких містах, як Фенікс, Сан-Франциско та Лос-Анджелес, Motional донедавна використовував у своїх роботаксі двох операторів – одного за кермом і другого на пасажирському сидінні.

Згідно з офіційною заявою компанії, "оновлена стратегія вимагає оптимізації наших команд, що призвело до скорочення штату в усіх підрозділах бізнесу".