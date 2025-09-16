Адміністрація Дональда Трампа запустила програму пілотних випробувань електричних і гібридних аеротаксі. Її мета – дозволити компаніям розпочати тестові польоти з пасажирами чи вантажем ще до офіційної сертифікації Федерального авіаційного управління.

Уряд США відкрив шлях для обмежених операцій електричних і гібридних повітряних таксі. Новий пілотний проєкт передбачає, що компанії зможуть здійснювати польоти з вантажами або пасажирами ще до того, як їхні апарати отримають повну сертифікацію Федерального авіаційного управління (FAA). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Якою буде програма випробувань аеротаксі?

Це рішення має пришвидшити розвиток авіаційних технологій нового покоління – літальних апаратів, які злітають вертикально, як гелікоптери, а у повітрі переходять у режим літака.

Сертифікація FAA є складним і тривалим процесом, що може займати роки. Деякі компанії працюють над створенням аеротаксі понад десятиліття, проте жоден апарат ще не отримав дозволу на комерційні перевезення. Перша сертифікація очікується не раніше ніж через рік.

Міністр транспорту США Шон Д. Даффі заявив, що країна прагне стати світовим лідером у сфері транспортних інновацій. За його словами, програма допоможе створити якісні робочі місця та дозволить компаніям безпечно протестувати розгортання нових літальних апаратів.

Пілотні проєкти передбачені виконавчим указом Дональда Трампа, підписаним у червні для розвитку дронів та аеротаксі. Мінімум п’ять таких проєктів будуть обрані за погодженням з FAA, а заявки потрібно подати до середини грудня. Участь зможуть брати лише державні, місцеві, племінні та територіальні уряди у співпраці з приватними компаніями. Кожна заявка має включати план безпеки, маршрути польотів та інші деталі. Термін дії програми становитиме три роки від початку першого проєкту.

Аеротаксі розглядаються як рішення для різних завдань: перевезення пасажирів із міст до аеропортів, транспортування людей та вантажів у сільській місцевості. Більшість таких апаратів працюють на акумуляторах, проте є й гібридні моделі для дальніх маршрутів. Водночас військові вже тестують подібні технології без потреби у сертифікації FAA.

Грег Боулз, головний політичний директор Joby Aviation із Каліфорнії, підкреслив, що компанія понад 15 років розвиває технологію і готова розпочати ранні операції. Joby, яку підтримують Toyota, Uber і Delta Air Lines, є одним із провідних гравців ринку поряд з Archer Aviation із Сан-Хосе та BETA Technologies із Вермонта.

Компанії вже провели сотні випробувальних польотів. Наприклад, BETA успішно літала на невеликих електропланах у США та Європі, тоді як Joby виконала переліт між двома аеропортами Каліфорнії. Archer назвала пілотну програму "знаковим моментом" для індустрії, підкресливши, що вона закладе основу для масштабних комерційних операцій у США та за їх межами.

Виробництво аеротаксі також активно розгортається: Archer будує завод у Джорджії, Joby має підприємство в Огайо, а BETA – у Вермонті. Подібні розробки ведуться й у Бразилії, Китаї та Європі.

Чому не у всіх стартапів з аеротаксі виходить запускати власні проєкти?

Стартап Hyundai Supernal, що розробляє електричні літальні апарати для міських перевезень, призупинив роботу над своїм проєктом. Причиною стала низка кадрових проблем, зокрема, відставки генерального та технічного директорів. Компанія, яка планувала запустити комерційні польоти до 2028 року, зараз переживає організаційну кризу.



Проблеми в Supernal почалися ще торік, коли закрили нову штаб-квартиру у Вашингтоні. Влітку 2024 року десятки працівників були скорочені. Незважаючи на обіцянки, повноцінний політ апарата так і не відбувся – проводились лише обмежені випробування. Тимчасові обов'язки COO виконує Девід Роттблатт, старший директор із розвитку бізнесу.

Ситуація з Supernal відображає загальні виклики у сфері міської авіамобільності (eVTOL). У той час як одні гравці, як Joby, залучають інвестиції, інші – наприклад, Lilium – уже припинили діяльність.