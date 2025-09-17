Вопреки прогнозам о наступлении длительного периода солнечного затишья, новые данные свидетельствуют об обратном. С 2008 года астрономы фиксируют стабильный и неожиданный рост активности нашей звезды. Этот процесс выходит за пределы известных 11-летних циклов и заставляет ученых пересматривать свои представления о поведении Солнца.

Почему поведение Солнца озадачило астрономов?

После того, как солнечная активность достигла исторического минимума в 2008 году, научное сообщество ожидало, что Солнце входит в длительную фазу низкой активности, подобную тем, что наблюдались в прошлом, как минимум Дальтона в конце XVIII века. Однако новое исследование, опубликовано в Astrophysical Journal Letters, показало, что эти прогнозы были ошибочными, пишет 24 Канал.

Смотрите также Человечество получило самую подробную фотографию солнечной вспышки, которую когда-либо делали

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили, что с 2008 года ключевые показатели солнечной активности начали неуклонно расти. По словам ведущего автора исследования Джейми Ясински, все признаки указывали на затишье, поэтому разворот тенденции стал настоящим сюрпризом. Он объяснил, что Солнце будто медленно "просыпается".

Обычно активность нашей звезды меняется в соответствии с 11-летним циклом, который характеризуется увеличением и уменьшением количества солнечных пятен. Каждые 22 года (два таких цикла) магнитное поле Солнца полностью меняет полярность и возвращается к исходному состоянию – этот период называется циклом Хейла. Однако существуют и более длительные, менее предсказуемые тенденции, которые наука еще не до конца понимает.

Анализ данных за период с 2008 по 2025 год показал существенный рост параметров солнечного ветра – стабильного и постоянного потока заряженных частиц, выпускаемого Солнцем в космос. Его скорость увеличилась примерно на 6%, плотность – на 26%, температура – на 29%, а тепловое давление – на 45%. Эта тенденция продолжается уже более 16 лет, что значительно дольше стандартного цикла, и указывает на то, что Солнце находится в одном из редких, длительных периодов повышенной активности.

Такое поведение имеет прямые последствия для нашей планеты. Усиление солнечной активности приводит к сжатию магнитного поля Земли, которое защищает нас от вредного космического излучения. Это делает планету более уязвимой к геомагнитным возмущениям, которые могут выводить из строя спутниковые сети, системы GPS и электросети. Для космических миссий и астронавтов такие явления представляют еще большую угрозу.

Текущий 25-й солнечный цикл, начавшийся в 2019 году, уже оказался значительно мощнее, чем прогнозировали NASA и NOAA. Ученые считают, что это является еще одним подтверждением долгосрочной тенденции к росту активности. Когда и как завершится этот необычный период, пока неизвестно.

Это исследование подчеркивает, что для полного понимания динамики нашей звезды недостаточно наблюдать только за солнечными пятнами – необходимо анализировать значительно более широкий спектр ее поведения.

Тем временем наши возможности снижаются

Несмотря на то, что опасность растет, а потребность в исследованиях становится все более очевидной, возможности человечества к наблюдениям за Солнцем падают, поскольку администрация Дональда Трампа сокращает бюджет NASA и закрывает многочисленные научные программы. Хотя основной удар приходится на науки о Земле и климате, достанется и Солнцу, поскольку это снижает вероятность запуска новых миссий по изучению активности звезды.

Администрация Трампа предложила значительно сократить бюджет NASA на 2026 финансовый год – примерно на 24% в целом, при этом финансирование научного директората может уменьшиться почти вдвое. Эти сокращения являются крупнейшими в истории агентства.

Под угрозой, например, оказались запланированные спутники, предназначенные для точного измерения солнечной радиации, облачности и сильных осадков. Эти миссии важны для понимания энергетического баланса Земли и влияния Солнца на климатическую систему.

Такие космические аппараты, как Parker Solar Probe, Solar Dynamics Observatory, Space Weather Follow On-Lagrange 1, Carruthers Geocorona Observatory, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, Solar and Heliospheric Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory и другие пока не пострадали от сокращений. Однако нет гарантий, что из-за нехватки средств NASA не начнет увольнять людей или сворачивать частоту наблюдений в будущем.