Древнеримская армия в Альпах: новая находка меняет историю

В швейцарских Альпах археологи обнаружили римский военный лагерь на высоте около 7000 футов. Находка подтверждает присутствие римских войск в этом регионе примерно 2000 лет назад и открывает новые детали их маршрутов.

Археологи обнаружили древний военный лагерь в регионе Граубюнден, который расположен высоко в Альпах и непосредственно связан с известным полем битвы поблизости. Это открытие подтверждает, что римляне координировано действовали в этом районе около двух тысяч лет назад. Об этом пишет Dailygalaxy.

Что известно о новом римском лагере?

Исследования вели специалисты из Университет Базеля вместе с местной археологической службой. Сначала они работали над изучением поля боя в районе Crap Ses, однако в 2023 году волонтер заметил необычную форму рельефа выше в горах, что и привело к открытию нового объекта.

Новый лагерь расположен в коридоре Colm la Runga, примерно на 3000 футов выше поля боя. Его удалось идентифицировать благодаря технологии LiDAR, которая позволяет "просвечивать" рельеф и выявлять искусственные структуры даже под растительностью.

В результате исследователи увидели четкие контуры укрепления – три рва и земляной вал, которые сохранились до наших дней. С этой точки открывается широкий обзор на окружающие долины, включая Ландвассер, Альбула, Домлешг и Сурсес, а также важный горный маршрут Ленцерхайде.

Во время раскопок археологи нашли свинцовые пули для пращи и подковки от военной обуви. Некоторые из шаров имеют маркировку III Римский легион, что позволяет точно определить подразделение, которое находилось в лагере.

Эти артефакты совпадают с теми, что были найдены на соседнем поле боя, что свидетельствует об их принадлежности к одной военной операции. Это помогает воссоздать события, которые происходили в регионе примерно в I веке до нашей эры или чуть позже.

Открытие также дает новое представление о маршрутах римской армии через Альпы. Вероятно, войска двигались из района Бергелль через перевал Септимер до Тифенкастеля, а далее – в направлении Хура и долины Альпийского Рейна.

Расположение лагеря на большой высоте показывает, что римляне активно использовали стратегические точки для контроля за передвижением и ключевыми проходами в горах. Это еще раз подтверждает высокий уровень организации их военных кампаний.