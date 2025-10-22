Amazon планирует заменить полмиллиона работников роботами

Amazon, известный своими инновациями в сфере логистики, планирует заменить около 600 тысяч работников роботами. Компания уже много лет автоматизирует склады, но теперь, по сообщениям СМИ, масштабы этой стратегии резко возрастут.

Amazon уже давно использует роботизированные системы в своих логистических центрах, однако новый этап автоматизации может стать самым масштабным в истории компании. Согласно сообщениям, технологический гигант готовится постепенно заменить около 600 тысяч сотрудников роботами, оптимизируя работу складов и снижая расходы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему Amazon переходит на роботов?

Роботы Amazon выполняют широкий спектр задач – от сортировки и перемещения товаров до упаковки заказов. В компании отмечают, что автоматизация повышает эффективность и безопасность работников, позволяя им сосредоточиться на более сложных процессах. В то же время эксперты предупреждают, что такая масштабная замена может существенно повлиять на рынок труда, особенно для людей, занятых в логистике и распределительных центрах.

Как сообщает Cnet, несмотря на беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, Amazon заявляет, что внедрение роботов не означает немедленного увольнения людей. Компания планирует постепенный переход, который позволит части персонала переквалифицироваться или перейти на новые роли, связанные с техническим обслуживанием и управлением роботизированными системами.

Аналитики отмечают, что подобный шаг может стать новым стандартом для отрасли: автоматизация складов активно внедряется не только в Amazon, но и в Walmart, Alibaba и других крупных ритейлеров. Масштабы инициативы Amazon, впрочем, беспрецедентны - если план реализуют полностью, компания станет одним из крупнейших роботизированных работодателей в мире.

Почему произошел сбой в Amazon?

Недавний масштабный сбой в работе Amazon Web Services (AWS) привел к отключению тысяч веб-сайтов и онлайн-сервисов по всему миру. Этот инцидент в очередной раз напомнил об уязвимости современной цифровой инфраструктуры и заставил экспертов говорить о необходимости фундаментальных изменений в подходах к облачным вычислениям.

Эксперты отмечают, что корень проблемы значительно глубже одной технической ошибки. Он заключается в чрезмерной централизации интернета и зависимости от небольшого количества провайдеров облачных услуг. Сегодня на рынке доминируют три компании: Amazon Web Services (около 30% рынка), Microsoft Azure (20%) и Google Cloud (13%). Когда у одной из них возникают проблемы, это мгновенно сказывается на огромной части глобальной сети. Такая концентрация создает единую точку отказа, где одна ошибка может вызвать эффект домино и парализовать значительные сегменты интернета. Процесс восстановления после таких инцидентов также оказывается сложным.