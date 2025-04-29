Конкурента Starlink запущен: первые спутники Kuiper уже на орбите

Amazon в сотрудничестве с аэрокосмической компанией ULA впервые успешно вывела на орбиту группу из 27 спутников Kuiper – важный этап в реализации проекта спутникового интернета, который должен стать конкурентом Starlink от SpaceX.

Запуск состоялся с площадки на авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде примерно в 19:00 по местному времени. Все системы сработали без сбоев, а погодные условия способствовали успешному старту ракеты Atlas V, которая доставила первую партию спутников связи Kuiper на орбиту, информирует 24 Канал.

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Спутники были выведены на высоту примерно 450 километров над Землей. После отделения от ракеты Amazon начнет тестирование их способности маневрировать в околоземном пространстве и обеспечивать связь с наземной инфраструктурой компании.

Amazon объявила о планах создания низкоорбитального созвездия спутников еще шесть лет назад. Целью проекта является создание конкурентной альтернативы глобальной интернет-сети Starlink, которая уже насчитывает около 8 000 спутников на низкой орбите.

В соответствии с требованиями лицензионных органов, Amazon должна вывести на орбиту не менее 1 618 спутников до лета следующего года, что требует высокого темпа запусков.

Поскольку Amazon не имеет собственных ракет-носителей, компания полагается на партнерские соглашения с ULA, конкурентом SpaceX, а также с европейской компанией Arianspace и стартапом Blue Origin, основанным Джеффом Безосом.

В общем Amazon уже забронировала более 80 запусков и планирует инвестировать не менее 10 миллиардов долларов в создание спутниковой инфраструктуры связи.

А тем временем Россия создает оружие для борьбы с такими спутниками на орбите. Как Россия пытается глушить Starlink и действительно ли это работает

, можно прочитать в нашем материале.