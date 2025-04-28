Речь идет об экзопланете 2M1510 (AB) b, вращающейся вокруг пары коричневых карликов в системе 2M1510. Это первый зафиксированный случай существования "полярной планеты" в такой конфигурации, информирует 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Планета, вращающаяся не просто вокруг двойной системы, а именно вокруг двойных коричневых карликов, да еще и на полярной орбите – это действительно невероятно и захватывающе,

– отметил Амоури Трио, соавтор исследования и астроном из Бирмингемского университета в Великобритании.

На сегодня астрономы обнаружили лишь 16 циркумбинарных планет – то есть тех, вращающихся вокруг двух звезд. До этого открытия все известные циркумбинарные планеты имели орбиты, лежащие в одной плоскости с орбитами самих звезд.

Существование планеты на перпендикулярной орбите ранее оставалось лишь теоретическим предположением, которое базировалось на наблюдениях перпендикулярно расположенных протопланетных дисков вокруг двойных систем.

Меня особенно вдохновляет участие в открытии убедительных доказательств существования такой конфигурации,

– добавил Томас Бейкрофт, аспирант по астрономии и астрофизике Бирмингемского университета и главный автор исследования.

Кроме уникальной орбиты экзопланеты, сама двойная система коричневых карликов является крайне редкой. 2M1510 – лишь вторая известная науке пара затемняющих коричневых карликов, то есть таких, что периодически закрывают друг друга с нашей точки зрения на Земле.

Во время наблюдений за этой парой Трио, Бейкрофт и их коллеги заметили странные колебания в орбитах звезд, что указывало на гравитационное влияние третьего объекта – вероятной экзопланеты на необычной орбите.

Бейкрофт объяснил, что команда рассмотрела все возможные сценарии, и единственный, который согласуется с данными, – это наличие планеты на полярной орбите вокруг этой двойной системы.

Открытие было случайным, ведь наблюдения ученых не были направлены на поиск такой планеты или такой конфигурации орбиты. Именно поэтому оно стало большой неожиданностью.

Ознакомиться с работой ученых можно на сайте Science Advances.

Напомним, что недавно ученые обнаружили потенциальные признаки жизни на далекой экзопланете K2-18b. Во время анализа атмосферы с помощью телескопа James Webb, были обнаружены молекулы, которые на Земле образуются живыми организмами, но нужны дополнительные исследования для подтверждения результатов.