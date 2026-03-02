Android 17 буквально сломал эти смартфоны: кому стоит повременить с обновлением

Тестовая версия новой операционной системы Android 17 принесла владельцам некоторых смартфонов не только свежие функции, но и большие проблемы. Популярная опция, к которой привыкли миллионы пользователей, неожиданно перестала работать после установки последней сборки.

Похоже, ситуация пока затронула только пользователей линейки Pixel, коснувшись как старых моделей, так и самых современных, вроде Pixel 10. Пользователи заявляют, что их смартфоны "потеряли слух", что создает дискомфорт в ежедневном использовании, пишет PhoneArena.

Что не так с Android 17 Beta?

Пользователи смартфонов Pixel столкнулись с неприятным сюрпризом после установки первой и второй бета-версий Android 17. Проблема заключается в том, что устройства фактически больше не слышат стандартную фразу вызова цифрового помощника. Традиционное обращение "Hey Google", которое ранее пробуждало Gemini или Google Assistant, теперь игнорируется системой.

Эта неисправность лишает владельцев возможности управлять гаджетом без помощи рук, что особенно ощутимо при установке будильников, таймеров или быстрого поиска информации на ходу.

Согласно сообщениям на форумах, в частности от пользователей Reddit, ошибка не является единичной и затрагивает широкий спектр моделей, включая Pixel 6 Pro и Pixel 8 Pro.

Почему это нормально?

Это в очередной раз напоминает о рисках, связанные с установкой крупных обновлений на стадии бета-тестирования. Если вы хотите как можно скорее начать пользоваться новой операционной системой, то должны быть готовы к багам, ведь на этом этапе Android 17 находится в процессе разработки и тестирования. Текущие версии не предназначены для широкой общественности, а только для опытных пользователей.

Эта и другие проблемы обязательно будут исправлены в финальной версии, но стоит понимать, что бета-версии как раз и предназначены для того, чтобы выявлять такие баги. На текущем же этапе пользователи вынуждены искать альтернативные пути взаимодействия со своими девайсами.

Что делать, если у вас возникла проблема?

Временным решением для тех, кто уже успел обновиться, остается лишь активация в ручном режиме. Чтобы вызвать окно Gemini, необходимо осуществить длительное нажатие на кнопку питания, которая расположена сверху на правом торце корпуса смартфона. После этого интерфейс ИИ должен появиться в нижней части дисплея. Хотя это и возвращает доступ к функциям искусственного интеллекта, такой метод полностью нивелирует удобство голосового интерфейса.

Интересно, что попытки некоторых энтузиастов очистить кэш или хранилище приложений Gemini и Assistant помогли лишь единицам, тогда как для большинства пострадавших этот способ оказался неэффективным.

Хорошая новость для сообщества заключается в том, что проблема с голосовой активацией уже официально зарегистрирована в системе Issue Tracker. Подразделение Alphabet, отвечающее за разработку, уже знает об этом недостатке. Исправление должно войти в состав одного из ближайших релизов Android 17 Beta.

Пользователям, для которых голосовое управление является критически важной функцией, рекомендуют воздержаться от обновления до появления стабильной сборки программного обеспечения.

Куда движется Google?

Ситуация разворачивается на фоне масштабной стратегии Google по полной замене классического Google Assistant на более прогрессивный ИИ Gemini. Как мы ранее узнали от Android Police, уже во второй половине марта компания планирует выпустить обновление, которое уберет из настроек Pixel возможность вернуться к старому ассистенту. Пользователи, которые все еще предпочитают классический вариант, начнут видеть баннеры с предложением обязательного перехода.

Исключением станут только устаревшие модели, такие как Pixel 3 или Pixel 4а, имеющие менее 2 гигабайт оперативной памяти и работающие на Android 9 или более старых версиях системы. Они получат так называемый "Legacy Assistant", поскольку технически не способны поддерживать работу полноценного Gemini.

Несмотря на текущие программные ошибки, Google продолжает активно развивать экосистему Gemini. Компания сохраняет привычную фразу "Hey Google" для поддержки единого стиля управления, хотя внутри сервиса уже доступны новые расширенные возможности, такие как Gemini Live. Используя команду "Hey Google, let's chat", владельцы совместимых устройств могут вести естественный диалог с искусственным интеллектом в режиме реального времени, обсуждая сложные темы или получая подробные консультации.