Как изменился Google Pixel 10a?

Наиболее заметным внешним изменением Google Pixel 10a стал его абсолютно плоский дизайн задней панели. Компания отказалась от традиционного выступления, сделав блок камер полностью на одном уровне с корпусом. В прошлом году мы получили почти то же самое – обрамление выступало над корпусом лишь на какую-то долю миллиметра, но все же еще было. Теперь нет и этого, пишет PhoneArena. Такое решение позволяет смартфону лежать на столе абсолютно ровно, не шатаясь при нажатии.

Габариты устройства составляют 153.9 миллиметра в высоту, 73 миллиметра в ширину и 9 миллиметров в толщину, что делает его несколько компактнее предшественника, хотя толщина выросла на 0.1 миллиметра. Вес смартфона уменьшился до 183 граммов.

Стоит также отметить, что рамки вокруг дисплея остались такими же гигантскими и заметными, как и у предшественника.

Рамка самого корпуса изготовлена из стопроцентно переработанного алюминия, а задняя пластиковая панель содержит до 81 процента вторичного сырья, что делает Pixel 10a наиболее экологичным в серии.

Цветовая палитра включает четыре варианта: угольный Obsidian, нежный Lavender, зеленоватый Fog и яркий насыщенный Berry. Вместе со смартфоном Google представила наушники Pixel Buds 2a в соответствующих оттенках Fog и Berry.



Цвета и дизайн Google Pixel 10a / Фото Google

Что изменилось в экране и прочности?

Смартфон оснащен 6.3–дюймовым Actua pOLED дисплеем с разрешением 2424 x 1080 пикселей и адаптивной частотой обновления от 60 до 120 герц. Главным улучшением экрана стала яркость: пиковый показатель вырос на 11 процентов и теперь достигает 3000 нит, а яркость в режиме HDR составляет 2000 нит. Это обеспечивает превосходную читабельность даже под прямыми солнечными лучами.

Защита дисплея теперь обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i, которое заменило устаревшее Gorilla Glass 3. Это существенно повышает устойчивость к царапинам и падениям – по словам производителя, экран может выдержать падение с высоты до 1 метра на грубую поверхность, такую как асфальт. Корпус также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Какую мощность предлагает "начинка"?

Сердцем смартфона стал процессор Google Tensor G4 с безопасным копроцессором Titan M2. Google впервые не установила в модель серии "A" новейший чипсет, сохранив тот же процессор, что был в Pixel 9a. Такое решение объясняют желанием удержать доступную цену устройства на фоне роста стоимости компонентов.

Смартфон имеет 8 гигабайт оперативной памяти и предлагается в вариантах на 128 или 256 гигабайт постоянной памяти без возможности расширения через microSD.

Важной частью обновления стал новый модем Exynos 5400, позаимствованный у флагманской линейки Pixel 10. Это позволило реализовать поддержку спутниковой связи Satellite SOS для экстренных ситуаций, когда отсутствует покрытие мобильной сети или Wi-Fi.

Также устройство поддерживает Bluetooth 6 и функцию быстрого обмена файлами Quick Share, которая теперь совместима с AirDrop прямо "из коробки".

Камеры

Аппаратная часть камер осталась без изменений: основной сенсор на 48 мегапикселей (f/1.7) и сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей.

Однако Google сделала шаг вперед в программном обеспечении, добавив функции, которые ранее были эксклюзивом флагманов.

Среди новых инструментов появился "Camera Coach", который с помощью моделей Gemini предоставляет советы по композиции кадра в реальном времени.

Также доступна функция "Auto Best Take", что автоматически выбирает лучшие выражения лица или комбинирует несколько кадров для идеального группового снимка.

Автономность и поддержка

Google Pixel 10a питается от аккумулятора емкостью 5100 миллиампер-часов. Производитель обещает более 30 часов работы в обычном режиме и до 120 часов в режиме экстремального энергосбережения. Мощность проводной зарядки выросла до 30 ватт, а беспроводной – до 10 ватт. Однако стоит заметить, что смартфон не получил магнитную систему Qi2 (Pixelsnap), а зарядное устройство традиционно отсутствует в комплекте.

Одной из особенностей является обязательная функция "Battery Health Assistance", которую невозможно выключить. Она постепенно ограничивает скорость зарядки и эффективную емкость аккумулятора со временем для предотвращения перегрева и износа.

По программному обеспечению, смартфон дебютирует с Android 16 и получит семь лет гарантированных обновлений операционной системы и безопасности – вплоть до 2033 года.

Google Pixel 10a / Фото Android Authority

Какова стоимость и где можно приобрести?

Цена Pixel 10a осталась на уровне предыдущих моделей, замечает Google, и составляет 499 долларов за версию на 128 гигабайт.

Вариант с накопителем на 256 гигабайт обойдется в 599 долларов.

Предварительные заказы уже открыты, а официальное начало продаж запланировано на 5 марта 2026 года. В Украине смартфоны официально не продаются.