Какие бренды оказались самыми успешными по версии пользователей?

Издание Android Authority провело опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какой производитель лучше всего проявил себя в течение 2025 года. Интересно, что перед началом голосования редактор Хэдли Саймонс представил собственный рейтинг основных Android-брендов, оценив не только аппаратную часть, но и поддержку программного обеспечения, стратегию и общее направление развития компаний. По его заключению, ни один производитель не заслужил первого места, однако вторую и третью позиции получили Samsung и OnePlus соответственно. Какого же мнения сами пользователи?

Результаты опроса показали четкого лидера:

Google получил более 32 процентов голосов.

Samsung получил около 27 процентов.

OnePlus с почти 14 процентами уверенно занял третье место.

После этой тройки поддержка резко падает – Xiaomi, Motorola и OPPO получили всего по несколько процентов.

Остальные бренды разделили незначительные доли.



Google обошел Samsung в голосовании за лучшего Android-производителя 2025 года / Скриншот 24 Канала/Android Authority

В целом результаты не сильно расходятся с оценками Саймонса, хотя пользователи оказались более щедрыми к некоторым производителям.

Победа Google свидетельствует, что многие участники опроса считают линейку Pixel 10 и длительную поддержку программного обеспечения важнее проблем с аккумуляторами, которые снизили оценку в редакционном рейтинге.

Второе место Samsung также выглядит логично – Galaxy Fold 7 и TriFold стали основными достижениями после года довольно слабых и в основном эволюционных обновлений.

Третье место OnePlus оказалось наиболее показательным результатом, ведь демонстрирует, что успешный старт в 2025 году остался в памяти читателей, даже если неудачные решения в конце года помешали компании занять высшее место.

Не все довольны результатами

В комментариях к статье некоторые читатели не согласились с высокой позицией Google, утверждая, что проблемы с аккумуляторами и перегревом Pixel должны иметь больший вес в общей оценке.

Размещение Vivo также вызвало возражения – несколько комментаторов считали, что этот бренд заслуживает высшей позиции.

Случались единичные нарекания относительно отсутствия разъема для наушников, медленных или неравномерных обновлений Android, а также ограничения американского рынка для многих производителей.

OnePlus упоминался преимущественно в контексте того, насколько удачным оказался OnePlus 13 для некоторых владельцев.

Какой смартфон признали лучшим в 2025 году?

Если говорить о конкретном смартфоне, то пока имеем данные только профессиональных обозревателей. Consumer Reports традиционно оценивает смартфоны комплексно, учитывая производительность, автономность, камеры, дисплеи, удобство использования и надежность. В 2025 году лучшим признали Google Pixel 9a. Хотя он формально относится еще к предыдущей серии, однако устройство выпустили в апреле 2025 года.

Он стал одним из самых сильных смартфонов среднего класса. Это первая нефлагманская модель Google, которая получила локальный AI-ассистент Gemini Nano. Благодаря этому смартфон поддерживает функции вроде Circle to Search и инструменты обработки фото на основе искусственного интеллекта без необходимости покупать более дорогие версии Pixel.