Какие Android-смартфоны стали лучшими в 2025 году?

Consumer Reports традиционно считается одним из самых авторитетных источников оценок потребительской электроники. У 2025 году рынок смартфонов отметился активным развитием искусственного интеллекта, эволюцией складных устройств и постепенным внедрением флагманских функций в бюджетные модели. В финальном рейтинге эксперты оставили по одному смартфону из каждой линейки, сосредоточившись на наиболее удачных решениях года. Об этом сообщает Consumer Reports.

Google Pixel 9a. Pixel 9a, представлен в апреле 2025 года, стал одним из самых сильных среднебюджетных смартфонов. Это первая не флагманская модель Google со встроенным AI-ассистентом Gemini Nano. Благодаря этому пользователи получают доступ к функциям вроде Circle to Search и инструментов AI-фотографии без переплаты за топовую модель.

Смартфон оснащен двойной основной камерой с 48 Мп главным сенсором и 13 Мп ультраширокоугольным модулем. Хотя по качеству съемки он уступает актуальным флагманам, его показатели соответствуют уровню прошлогодних топовых моделей. В сочетании с хорошей автономностью и прочным корпусом Pixel 9a Consumer Reports называет одним из лучших доступных смартфонов года.

Фото Google

Samsung Galaxy Z Flip7. Galaxy Z Flip7, вышедший в июле 2025 года, стал очередным шагом Samsung в развитии компактных складных смартфонов. Основной акцент сделан на обновленном внешнем дисплее FlexWindow диагональю 4,1 дюйма, который позволяет пользоваться AI-функциями и поиском голосом без развертывания устройства.

Модель получила высокие оценки Consumer Reports и по общему рейтингу оказалась рядом с более дорогим Galaxy Z Fold7. Flip7 больше не воспринимается как эксперимент или дизайнерская новинка, а скорее как полноценный смартфон для тех, кто хочет попробовать складной формфактор без перехода к ультрадорогим моделям.

Фото Samsung

Samsung Galaxy Z Fold7. Galaxy Z Fold7, также представлен в июле 2025 года, ориентирован на производительность и мультимедийные сценарии. Вертикально складывающийся формфактор с большим внутренним экраном позволяет работать с несколькими приложениями одновременно или использовать смартфон как миниатюрный планшет.

Samsung отмечает улучшенной прочности конструкции благодаря технологии Armor FlexHinge, которая уменьшает заметность складки и повышает надежность шарнира. Consumer Reports высоко оценил возможности Fold7, однако отметил, что инновации не перекрывают для массового пользователя высокую цену и универсальность классических смартфонов.

Фото Samsung

Google Pixel 10 Pro. Pixel 10 Pro, выпущен в августе 2025 года, ориентирован прежде всего на мобильную фотографию. Смартфон оснащен 50 Мп основной камерой и 48 Мп ультраширокоугольным модулем, а также получил расширенные AI-инструменты для съемки, включая 100-кратный зум.

Как пишет BGR, модель работает на новом производительном чипе с поддержкой AI и имеет гарантированные семь лет обновлений. По данным Consumer Reports, Pixel 10 Pro стал самым доступным Android-смартфоном 2025 года, который получил максимальную оценку за качество основной камеры, совместив премиальные возможности с относительно сдержанной ценой.

Фото Google Pixel

Samsung Galaxy S25 Ultra. Galaxy S25 Ultra, флагман серии S25, дебютировал в феврале 2025 года и возглавил рейтинг Consumer Reports в конце года. Samsung сделала ставку на глубокую интеграцию AI, персонализированного ассистента и функций поиска по контексту.

Фото Samsung

Смартфон оснащен специальной версией процессора Snapdragon 8 Elite с технологией ProScaler, которая, по заявлению компании, улучшает качество изображения до 40 процентов. Consumer Reports отметил камеры, дисплей, производительность и прочность корпуса, а также стабильно высокий уровень удовлетворенности пользователей. Именно Galaxy S25 Ultra эксперты назвали лучшим Android-смартфоном 2025 года в целом.