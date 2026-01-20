Які Android-смартфони стали найкращими у 2025 році?

Consumer Reports традиційно вважається одним із найавторитетніших джерел оцінок споживчої електроніки. У 2025 році ринок смартфонів відзначився активним розвитком штучного інтелекту, еволюцією складаних пристроїв і поступовим впровадженням флагманських функцій у бюджетні моделі. У фінальному рейтингу експерти залишили по одному смартфону з кожної лінійки, зосередившись на найбільш вдалих рішеннях року. Про це повідомляє Consumer Reports.

Google Pixel 9a. Pixel 9a, представлений у квітні 2025 року, став одним із найсильніших середньобюджетних смартфонів. Це перша не флагманська модель Google з вбудованим AI-асистентом Gemini Nano. Завдяки цьому користувачі отримують доступ до функцій на кшталт Circle to Search та інструментів AI-фотографії без переплати за топову модель.

Смартфон оснащений подвійною основною камерою з 48 Мп головним сенсором і 13 Мп ультраширококутним модулем. Хоча за якістю зйомки він поступається актуальним флагманам, його показники відповідають рівню торішніх топових моделей. У поєднанні з хорошою автономністю та міцним корпусом Pixel 9a Consumer Reports називає одним із найкращих доступних смартфонів року.

Фото Google

Samsung Galaxy Z Flip7. Galaxy Z Flip7, що вийшов у липні 2025 року, став черговим кроком Samsung у розвитку компактних складаних смартфонів. Основний акцент зроблено на оновленому зовнішньому дисплеї FlexWindow діагоналлю 4,1 дюйма, який дозволяє користуватися AI-функціями та пошуком голосом без розгортання пристрою.

Модель отримала високі оцінки Consumer Reports і за загальним рейтингом опинилася поряд із дорожчим Galaxy Z Fold7. Flip7 більше не сприймається як експеримент або дизайнерська новинка, а радше як повноцінний смартфон для тих, хто хоче спробувати складаний формфактор без переходу до ультрадорогих моделей.

Фото Samsung

Samsung Galaxy Z Fold7. Galaxy Z Fold7, також представлений у липні 2025 року, орієнтований на продуктивність і мультимедійні сценарії. Вертикально складаний формфактор із великим внутрішнім екраном дозволяє працювати з кількома застосунками одночасно або використовувати смартфон як мініатюрний планшет.

Samsung наголошує на покращеній міцності конструкції завдяки технології Armor FlexHinge, яка зменшує помітність складки та підвищує надійність шарніра. Consumer Reports високо оцінив можливості Fold7, однак зазначив, що інновації не перекривають для масового користувача високу ціну та універсальність класичних смартфонів.

Фото Samsung

Google Pixel 10 Pro. Pixel 10 Pro, випущений у серпні 2025 року, орієнтований насамперед на мобільну фотографію. Смартфон оснащений 50 Мп основною камерою та 48 Мп ультраширококутним модулем, а також отримав розширені AI-інструменти для зйомки, включно з 100-кратним зумом.

Як пише BGR, модель працює на новому продуктивному чипі з підтримкою AI і має гарантовані сім років оновлень. За даними Consumer Reports, Pixel 10 Pro став найдоступнішим Android-смартфоном 2025 року, який отримав максимальну оцінку за якість основної камери, поєднавши преміальні можливості з відносно стриманою ціною.

Фото Google Pixel

Samsung Galaxy S25 Ultra. Galaxy S25 Ultra, флагман серії S25, дебютував у лютому 2025 року і очолив рейтинг Consumer Reports наприкінці року. Samsung зробила ставку на глибоку інтеграцію AI, персоналізованого асистента та функцій пошуку за контекстом.

Фото Samsung

Смартфон оснащений спеціальною версією процесора Snapdragon 8 Elite з технологією ProScaler, яка, за заявою компанії, покращує якість зображення до 40 відсотків. Consumer Reports відзначив камери, дисплей, продуктивність і міцність корпусу, а також стабільно високий рівень задоволеності користувачів. Саме Galaxy S25 Ultra експерти назвали найкращим Android-смартфоном 2025 року загалом.