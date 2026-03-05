Користувачі iPhone іноді знаходять невеликі трюки або приховані можливості, про які не пишуть в інструкціях. Один із таких ефектів пов'язаний із роботою фронтальної камери. Про це пише 24 Канал.

Чому фронтальна камера iPhone поводиться дивно на білій поверхні?

Якщо увімкнути селфі-камеру і покласти смартфон екраном догори так, щоб об'єктив майже торкався білої поверхні – наприклад, столу або аркуша паперу – на екрані може з'явитися майже повністю біле зображення. Воно виглядає дуже яскравим і трохи розмитим.

Причина такої поведінки пов'язана з тим, як працюють камери смартфонів. Камера намагається автоматично підібрати експозицію та фокус. Для цього їй потрібні контрастні деталі, за якими алгоритми можуть визначити глибину та різкість.

Як пише Blinks and buttons, коли об'єктив бачить майже ідеально білу поверхню без текстури або деталей, система фактично "втрачає орієнтир". Через це камера не може правильно визначити фокус і постійно змінює налаштування яскравості. У результаті на екрані з'являється світле, розмите зображення, а експозиція може трохи коливатись.

За даними How to geek, через те, що об'єктив знаходиться дуже близько до поверхні, світло також може розсіюватися всередині лінз. Це іноді створює ефект легкого білого сяйва або м'якого туману на екрані.

Фактично це не спеціальна функція, а особливість роботи алгоритмів камери. Але користувачі часто сприймають її як невеликий прихований трюк iPhone, який можна легко відтворити.