Чому KF-21 Boramae є головною загрозою лідерам авіаційного ринку?

Повітряні сили Республіки Корея, які були засновані ще восени 1949 року, упродовж десятиліть покладалися на підтримку свого головного союзника – Сполучених Штатів Америки. Статистика свідчить, що переважна більшість бойового флоту країни має американське походження, пише 19FortyFive.

Це і старі моделі на кшталт F-5 Tiger II чи F-4 Phantom II, і сучасніші машини четвертого покоління F-16 Fighting Falcon та F-15K Eagle, і навіть надсучасні стелс-винищувачі F-35A Lightning II. Однак Сеул поступово, але впевнено рухався до створення власної авіаційної промисловості.

Першим серйозним успіхом став навчально-бойовий літак T-50 Golden Eagle, а тепер на сцену виходить набагато потужніший гравець – винищувач KF-21 Boramae, що в перекладі означає "Бойовий сокіл".

Проєкт народився ще у березні 2001 року, коли тодішній президент Кім Де Чжун оголосив про намір створити власний винищувач середнього класу. Шлях від ідеї до реалізації виявився тернистим і супроводжувався численними затримками, що нагадувало тривалу історію розробки індійського літака Tejas.

Перший прототип світ побачив лише навесні 2021 року, а в небо машина вперше піднялася у липні 2022 року. Сьогодні виробник Korea Aerospace Industries готується до передачі перших серійних зразків військовим, що офіційно вводить Південну Корею до елітного клубу держав, здатних створювати складні бойові літаки покоління 4,5+.



Мініатюрна модель літака KF-21 Boramae / Фото 19FortyFive

Свій, але не зовсім

Хоча KF-21 вважається національним продуктом, він став результатом широкої міжнародної співпраці:

Окрім корейських фахівців, у роботі брали участь партнери з Індонезії, американської компанії Lockheed Martin та Eurofighter Typhoon Limited.

Начинка літака також складається з компонентів провідних західних постачальників, таких як General Electric Aerospace, Martin-Baker та Leonardo.

Серце винищувача – два турбовентиляторні двигуни GE Aerospace F414-GE-400K, кожен з яких здатен розвивати тягу до 97,1 кілоньютона.



KF-21 Boramae / Скриншот 19FortyFive

Які можливості літака?

Технічні характеристики "Бойового сокола" вражають: довжина фюзеляжу складає 16,9 метра, висота – 4,7 метра, а розмах крил досягає 11,2 метра. При максимальній злітній вазі у 25 600 кілограмів літак може розвивати швидкість до 1,81 Маха. Його бойовий радіус дії становить 1 000 кілометрів, а перегінна дальність польоту сягає 2 900 кілометрів.

Для знищення цілей літак озброєний 20 міліметровою гарматою M61A2 Vulcan і має широкий арсенал ракет: від керованих снарядів класу "повітря – повітря" AIM-120 до протикорабельних ракет Taurus KEPD 350 та керованих авіабомб JDAM, пише Defence Blog.

Демонстрація KF-21 Boramae: дивіться відео

Головною особливістю KF-21 є його "напівневидимість". Зовні він нагадує американський F-35, маючи плаский фюзеляж та спеціальну форму повітрозабірників, що знижує радіолокаційну помітність.

Перша модифікація Block I буде орієнтована на повітряні бої, а наступні версії, зокрема KF-21EX, отримають внутрішні відсіки для зброї, що зробить їх повноцінними стелс-винищувачами.



KF-21 Boramae / Скриншот 19FortyFive

Конкуренти повинні хвилюватися

Експерти зазначають, що поява такого літака на ринку може суттєво потіснити позиції європейських Rafale та Eurofighter Typhoon. Вже зараз до корейської розробки приглядається Польща та інші потенційні покупці, адже KF-21 пропонує сучасні технології за конкурентну ціну.

Для самої Південної Кореї це не просто новий літак, а стратегічний крок до зменшення залежності від імпорту в умовах зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

